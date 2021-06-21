المرأة

سيرين عبد النور بالمايوه مع ابنها كريستيانو.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
21-06-2021 | 09:00
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت سيرين بالمايوه مع ابنها كريستيانو حيث كانت تمضي يوم الأحد برفقة عائلتها على البحر.

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)


 
 

ولفت كريستانو الأنظار بهضامته، وأثنى المتابعون على صورهما معا.

 

يُذكر أن مسلسل "دور العمر" لسيرين يبدأ عرضه منتصف شهر تموز المقبل على منصة شاهد؛ وهو العمل الأول الذي يجمعها مع المخرج سعيد الماروق في إطار درامي مشوق ويشاركها البطولة الممثل عادل كرم ومجموعة من الممثلين اللبنانيين.

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