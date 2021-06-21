المرأة

هيفا وهبي شقراء كـ "الباربي".. وتلفت الأنظار بوشم العين على كتفها (صور)

Lebanon 24
21-06-2021 | 11:00
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تروج الفنانة هيفا وهبي لأغنيتها الجديدة "لو كنت"، التي جمعتها بالفنان المصري أكرم حسني وحققت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من اطلاقها.

 

ونشرت هيفا أخيرا عبر تطبيق انستغرام مقطع فيديو جديد ظهرت فيه على عفويتها وبكامل اناقتها بفستان لونه ازرق سماوي مع أكمام منفوشة ومكشوف عن الظهر ويوضح وشم العين الموجود على كتفها، واستعرضت جمالها على انغام الاغنية الجديدة.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

كما نشرت هيفا مجموعة من الصور من شخصية "الباربي"، التي ظهرت فيها بالكليب، واختارت لتبدو شبيهة باللعبة الشهيرة بنطال من الجلد الاسود مع توب بسيطة باللون الزهري، ووضعت شعرا مستعارا أشقر مع مكياج قوي.

 

وعلقت على الصور بطريقة بسيطة للترويج للاغنية قائلة: "لو كنت لعبة.. كنت هابقى عروسة باربي لابسة بامبي".

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

 

يذكر ان "لو كنت" تفاعل معها عدد كبير من النجوم والجمهور من خلال استخدام هاشتاغ باسم الأغنية وتمنوا أمور كثيرة، حققت انتشارا كبيرا بين المتابعين الذين حرصوا ايضا على المشاركة بأفكار غريبة وطريفة.

المصدر: لها
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