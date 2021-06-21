المرأة

آمال ماهر تكشف سر اعتزالها

Lebanon 24
21-06-2021 | 11:00
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بعدما أثارت الجدل بقرارها اعتزال الغناء دون إبداء الأسباب خرجت الفنانة آمال ماهر عن صمتها أخيرا لتكشف سر اعتزالها الغناء مؤكدة أنها عاشت حالة نفسية صعبة بعد رحيل عمتها وفسخ خطوبتها.

وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك: جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي واحببت ان أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة الى قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال".

وتابعت: "احببت أن أوضح حقيقة موقفي واشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني وان شاء الله بعد أن تتحسن حالتي النفسية التقي بكم".

وكانت النجمة المصرية قد فاجأت الجميع بمنشور على السوشيال ميديا أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الفني ورغبتها في الابتعاد عن الفن، الامر الذي أثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذين رفضوا خطوتها وتمنوا منها مراجعة نفسها مجدداً.
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