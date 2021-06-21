إكليل الجبل طريقة فعالة للعناية بالشعر

يعتبر إكليل الجبل من أهم الأعشاب التي تُستخدم للعناية بالشعر لاحتوائه على الألياف والبروتينات والكربوهيدرات التي تجعل منه حلاً مثالياً للعديد من مشاكل الشعر.فإكليل الجبل يغذّي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه ويعزز نموه ويعمل على تنشيط الدورة الدمويّة. كذلك يمنح الشعر الرطوبة والنعومة ويخفّف من ظهور الشيب.ويمكن تحضير بخاخ من إكليل الجبل في المنزل من خلال ثلاثة مكونات فقط، هي: إكليل الجبل، زيت اللوز والماء.أما طريقة التحضير فهي في غاية السهولة، إذ يكفي أن تضعي في عبوة زجاجية الكمية نفسها وبحسب الرغبة من زيت اللّوز وعشبة إكليل الجبل والماء.أغلقي العبوة بإحكام وضعيها في طنجرة مملوءة بالماء واتركيها على النار لمدة ساعتين.أخرجي العبوة من الماء وأفرغي محتواها في قارورة بخّاخة، وابدئي برشّ السائل على الشعر ثم دلّكي به فروة الرأس واتركيه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله. كرّري هذه العملية مرتين أسبوعيا وستحصلين حتماً على نتائج مذهلة.