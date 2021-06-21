المرأة

إكليل الجبل طريقة فعالة للعناية بالشعر

Lebanon 24
21-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-835407-637599021292489825.jpg
Doc-P-835407-637599021292489825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر إكليل الجبل من أهم الأعشاب التي تُستخدم للعناية بالشعر لاحتوائه على الألياف والبروتينات والكربوهيدرات التي تجعل منه حلاً مثالياً للعديد من مشاكل الشعر.

فإكليل الجبل يغذّي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه ويعزز نموه ويعمل على تنشيط الدورة الدمويّة. كذلك يمنح الشعر الرطوبة والنعومة ويخفّف من ظهور الشيب.

ويمكن تحضير بخاخ من إكليل الجبل في المنزل من خلال ثلاثة مكونات فقط، هي: إكليل الجبل، زيت اللوز والماء.

أما طريقة التحضير فهي في غاية السهولة، إذ يكفي أن تضعي في عبوة زجاجية الكمية نفسها وبحسب الرغبة من زيت اللّوز وعشبة إكليل الجبل والماء.

أغلقي العبوة بإحكام وضعيها في طنجرة مملوءة بالماء واتركيها على النار لمدة ساعتين.

أخرجي العبوة من الماء وأفرغي محتواها في قارورة بخّاخة، وابدئي برشّ السائل على الشعر ثم دلّكي به فروة الرأس واتركيه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله. كرّري هذه العملية مرتين أسبوعيا وستحصلين حتماً على نتائج مذهلة.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-21
11:00 | 2021-06-21
09:10 | 2021-06-21
07:20 | 2021-06-21
05:00 | 2021-06-21
04:00 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website