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المرأة
من جديد ليلى اسكندر تثير الجدل حول انفصالها عن يعقوب الفرحان.. هذا ما قالته
Lebanon 24
22-06-2021
|
05:00
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غابت مظاهر احتفالات عيد الأب عن صفحة الفنانة ليلى اسكندر عبر "إنستغرام"، لكن اللافت التعليق الذي نشرته بهذه المناسبة ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، وفق ما ورد على موقع "بصراحة".
وكتبت ليلى في خاصية الستوري عبر انستغرام معايدة وجهتها لكل أم تقوم بدور الأب وقالت: "يوم أب سعيد لكُل الأمهات اللواتي يقمن بدور الآباء".
إشارة الى أن ليلى اسكندر كانت قد أعلنت في تموز 2020 انفصالها عن يعقوب الفرحان، ما شكل صدمة لدى المتابعين والجمهور. لكن بعد عدة أيام عادت الى زوجها حيث نشرت "ستوري" عبر "انستغرام" لصورة تظهر عودة يعقوب الى المنزل، وهو يحمل طفله يوسف، وعلقت قائلة: "حمدالله وصول بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك، الحب ينتصر دائمًا".
المصدر: بصراحة
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