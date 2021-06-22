المرأة

من جديد ليلى اسكندر تثير الجدل حول انفصالها عن يعقوب الفرحان.. هذا ما قالته

Lebanon 24
22-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-835547-637599455296632143.jpg
Doc-P-835547-637599455296632143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غابت مظاهر احتفالات عيد الأب عن صفحة الفنانة ليلى اسكندر عبر "إنستغرام"، لكن اللافت التعليق الذي نشرته بهذه المناسبة ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، وفق ما ورد على موقع "بصراحة". 

وكتبت ليلى في خاصية الستوري عبر انستغرام معايدة وجهتها لكل أم تقوم بدور الأب وقالت: "يوم أب سعيد لكُل الأمهات اللواتي يقمن بدور الآباء".

إشارة الى أن ليلى اسكندر كانت قد أعلنت في تموز 2020 انفصالها عن يعقوب الفرحان، ما شكل صدمة لدى المتابعين والجمهور. لكن بعد عدة أيام عادت الى زوجها حيث نشرت "ستوري" عبر "انستغرام" لصورة تظهر عودة يعقوب الى المنزل، وهو يحمل طفله يوسف، وعلقت قائلة: "حمدالله وصول بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك، الحب ينتصر دائمًا". 
المصدر: بصراحة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2021-06-22
03:00 | 2021-06-22
02:00 | 2021-06-22
16:00 | 2021-06-21
14:00 | 2021-06-21
11:00 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website