المرأة

ملكة جمال لبنان تُثير الجدل من جديد.. مايا رعيدي بالمايوه والجمهور يُعلّق (صور)

Lebanon 24
22-06-2021 | 02:00
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أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الجدل مجددا من خلال نشر صور جديدة على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

 

وظهرت مايا في الصور وهي ترتدي مايوه أزرق وتستند على سيارة قديمة باللون الزهري.

 

A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)


 

وقد خلقت الصور جدلا لدى متابعيها فمنهم من أثنى على الصور وعلى جمال مايا، في حين اعتبر البعض الآخر ان الصور مثيرة وان مايا تُبالغ بجرأة الصور التي تنشرها على مواقع التواصل.

 

يُذكر ان مايا لا تزال تحتفظ بلقب ملكة جمال لبنان 2018 وذلك بسبب تعذر انتخاب ملكة جديدة بسبب الأزمة التي يشهدها البلد إضافة إلى جائحة كورونا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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