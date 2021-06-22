ديانا كرزون ترزق بطفلتها الأولى.. وشقيقتها تسرب صور التجهيزات لاستقبالها

رزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بمولودتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، الذي أعلن مساء الاثنين عن الخبر السعيد الذي تزامن مع الاحتفال بعيد الأب.

ونشر العمري عبر حسابه على تطبيق انستغرام صورة تجمعه بزوجته خلال فترة حملها وفي يدها حذاء صغير باللون الزهري، وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى. الف الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".

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وأعادت ديانا نشر الصورة نفسها وأعلنت عن الخبر بتعليق مشابه، مؤكدة ان عائلتها زادت فرداً، ولم تكشف عن الإسم الذي اختارته للطفلة.

بدورها، حرصت شقيقتها زين كرزون على تسريب بعض الصور للتجهيزات الفخمة التي تم تحضيرها لاستقبال الطفلة عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، واستعرضت الضيافة المتنوعة بأصناف وحلويات عديدة، إضافة الى الهدايا الذكرى وغلب على الأجواء اللون الذهبي، وكذلك أظهرت بالونات كثيرة ملونة بالذهبي والفضي تزين المكان.

وييدو ان النجمة الاردنية قررت الخروج عن المألوف وإختيار زينة بسيطة وناعمة بعيداً عن اللون الزهري، فكان اللون الذهبي هو المستخدم على طاولة الضيافة مع بعض البناتات الخضراء الجميلة.