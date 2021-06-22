إليكِ 4 أمور تدمر الزواج.. وكيفية التعامل معها

يحدث في الحياة الزوجية العديد من الخلافات والأمور التي تثير المشاكل، ولكن هناك بعض الأمور التي قد لا تبدو خطيرة جداً، ولكنها في الحقيقة تسبب فجوات عميقة بين الزوجين، وتؤدي إلى تدمير الزواج.إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على زواج ناجح ومستقر، تجنبي الأمور التي تسبب بتدمير الزواج، والتي يمكنكِ معرفتها من خلال قراءة السطور التالية.1- العلاقة الحميمة غير المرضيةالعلاقة الحميمة هدفها إشباع احتياجات الزوجين وجعلهما يشعران بالرضى، لذا فإن عدم الحصول على علاقة جنسية مشبعة للاحتياجات ومرضية، قد تدفع أحد الطرفين نحو الخيانة، وبالتالي تدمير الزواج بالكامل. لذا عليكِ البحث عن طرق لتحسين العلاقة الحميمة، وفتح أحاديث صريحة مع زوجك بشأن علاقتكما الحميمة، حتى يتمكن كل منكما منح الآخر ما يحتاج إليه.2- المقارنةالمقارنة تفتح باب السخط في حياتك، فهي تشعرك بعدم الاكتفاء، وتشتت تركيزك عن الأشياء الإيجابية، وتزيد الأشياء السلبية التي تدخلك في حلقة مفرغة من التفكير السلبي والشعور بالغضب والسخط على حياتك. لذا لا تحاولي مقارنة حياتك أو زوجك مع حياة غيرك أو أزواج الآخرين، وركزي على إيجابيات زوجك وتقبليه كما هو، وتذكري أنكِ أيضاً بحاجة إلى من يتقبلك.3- الانتقاد المستمركونك ناقدة طوال الوقت يشعر زوجك بخيبة الأمل، ويدفعه نحو النفور منكِ حتى لا يستمع لكلماتك المحبطة. تحققي من أسلوب تعاملك مع زوجك، إذا كنتِ تنتقدينه باستمرار، يجب أن تعلمي أن لديه أنشطة خاصة، وعليكِ احترامها وعدم لومه عليها طوال الوقت.4- الإهمالإهمال زوجك بحجة أنكِ مشغولة لن تجني من ورائه سوى دمار العلاقة بينك وبينه، بالتأكيد لديكِ الكثير من المهام يومياً، ولكن الاهتمام بزوجك مهمة أساسية لا تقل أهمية عن باقي مهامك. لذا خططي لوقتك جيداً، وضعي الاهتمام بزوجك وقضاء وقت خاص معه على قائمة أولوياتك.