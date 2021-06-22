المرأة

هكذا تتأكدين أن الرجل يحترمك

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:00
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العلاقة العاطفية تحتاج الى أسس متينة كي تستمر وتثمر وتساعد الآخر على إكتشاف وتطوير ذاته. والإحترام هو ركيزة أساسية يبنى عليها وهي تساهم في بناء تواصل ضروري وممتع بين الطرفين.

1. يستمع دائما عندما تتكلمين ولا يتجاهل أفكارك، يأخذ في الاعتبار كل ما تقولينه قبل اتخاذ القرارات. يحترم رأيك ويحب عقلك بقدر ما يحب جسمك.

2. يحبك تمامًا كما أنت. لا يحرجك بسبب ملابسك أو وزنك أو علاقاتك السابقة. لا يسخر أبدًا من ذوقك في الموسيقى أو الأفلام أو ألعاب الفيديو.

3. يمنحك الحرية في تحديد اختياراتك، يثق بك، ويعلم أنك لن تؤذيه.

4. فخور بك بوجود أصدقائه وأفراد أسرته. الأشياء الوحيدة التي يقولها إيجابية. وإذا كان لدى أي شخص آخر شيء سلبي ليقوله ، فسوف يدافع عنك.

5. يسمعك حتى عندما يكون غاضبًا ولا يتحول إلى شخص مختلف. لا يصرخ، لا يشتم ولا يقول عبارات لا تُغتفر ويحتاج إلى الاعتذار عنها في الصباح.

6. يتذكر التفاصيل الصغيرة، ينتبه عندما تتحدثين. يهتم بك الى حد تذكر أشياء لم تتوقعيها.

8. لا يحاول الهروب من الحقيقة حتى عندما يكون من الصعب سماعها.
المصدر: الفن
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