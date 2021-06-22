المرأة

ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال مستحضرات التجميل وتخزينها؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 23:00
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أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أنه يمكن الحفاظ على سلامة مستحضرات التجميل وجودتها لأطول وقت ممكن من خلال استعمالها وتخزينها بشكل سليم.

وأوضحت البوابة الألمانية أن أفضل طريقة للحفاظ على مستحضرات التجميل هي فتح العبوة قبل الاستعمال مباشرة وغلقها بإحكام بعد كل استخدام، مشددة على أهمية تنظيف كل الأدوات التي تلامس مستحضرات التجميل مثل الفرشاة أو الإسفنجة أو ملعقة الصيدلاني بصفة منتظمة بواسطة الصابون أو منظف الأواني أو شامبو لطيف.

كما ينبغي أن تكون الأيدي نظيفة دائما عند وضعها داخل العبوة، وذلك للحيلولة دون تكون البكتيريا داخل العبوة ما يحافظ على سلامة المستحضر ومن ثم صحة البشرة.

وينبغي أيضا مراعاة ألا يتم ضخ هواء داخل عبوة الكحل أو الماسكارا مثلا من خلال إدخال وإخراج الفرشاة لأن الأوكسجين يزيد من فرص تكون الجراثيم داخل العبوة.

وعن كيفية التخزين أوضحت "هاوت.دي" أنه ينبغي تخزين المستحضرات في مكان بارد وجاف ومظلم قدر الإمكان، مع تجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

وأشارت البوابة إلى أن مستحضرات التجميل تمتاز بشكل عام بطول فترة صلاحيتها، حيث إن معظم مستحضرات التجميل تظل صالحة للاستعمال لمدة لا تقل عن 30 شهرا بدءا من تاريخ إنتاجها.

أما المستحضرات التي تزيد فترة صلاحيتها عن 30 شهرا فيكون مدونا على عبوتها المدة التي يمكن استعمالها خلالها بعد فتحها. ويُشار إلى هذه المدة برمز صغير عبارة عن علبة مفتوحة، مع وجود عدد متبوع بحرف M يرمز إلى الشهور، فعلى سبيل المثال يعني الرمز (6M) أن المستحضر صالح للاستعمال لمدة 6 أشهر بعد فتح العبوة.

وعادة ما تبلغ مدة صلاحية الماسكارا ومواد العناية بالوجه 6 أشهر بعد فتح العبوة، بينما تصل مدة صلاحية مستحضرات التجميل السائلة إلى 12 شهرا. أما مدة صلاحية أقلام أحمر الشفاه فتصل إلى 24 شهرا.

وتشدد البوابة الألمانية على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند استعمال مستحضرات التجميل الطبيعية مثل المستحضرات الزيتية وماء الورد، والانتباه جيدا إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها لأنها سرعان ما تفسد بسبب خلوها من المواد الحافظة؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن تفسد المستحضرات الزيتية الطبيعية مع مرور الوقت وتتسبب في ظهور بثور على البشرة.
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