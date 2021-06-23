المرأة

ريما فقيه تُحدث ضجة بصور عائلية.. وهدية مفاجئة لزوجها!

Lebanon 24
23-06-2021 | 12:00
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احتفلت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه بعيد الأب بطريقة مميزة من خلال رحلة عائلية جمعتها بزوجها المنتج وسيم صليبي وأولادها ريما وجوزيف وأميرة.

 

وحرصت ريما على معايدة زوجها والتعبير عن حبّها الكبير له وامتنانها لكونه أباً مميّزاً وعلاقته بأطفاله مليئة بالاهتمام والحب والأمان من خلال هدية مفاجئة له.

 

 
 
 
 

وشاركت ريما صوراً عائلية ممتعة من المفاجأة التي أعدّتها لزوجها بهذه المناسبة، ليتبين تواجدها مع أطفالها في حلبة لسباق السيارات، حيث قاد زوجها إحداها وسط تشجيع أولاده.

 

 
 
 
 
 

وعلّقت ريما على إحدى الصور: "والدنا بطلنا"، وأحضرت قالب حلوى صُنع خصيصاً لهذه المناسبة من خلال تزيينه بصور عفوية لوسيم مع كامل أفراد أسرته.

المصدر: لها
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