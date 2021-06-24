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المرأة
أوّل ظهور لإبنة هيفا وهبي بعد التجميل.. زينب فياض صبغت شعرها بالأشقر (صور)
Lebanon 24
24-06-2021
|
12:00
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غيرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي اطلالتها بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 24 حزيران.
وصبغت زينب شعرها باللون الأشقر، ونشرت صورة حديثة لتتعرف عن رأي متابعيها بهذا التغيير.
تعتبر هذه الاطلالة الأولى لزينب بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها حيث كانت صريحة مع متابعيها، ولم تخفِ عنهم خبر خضوعها للتجميل، بل اعلنته منذ فترة حينما اعترفت إن شكل أنفها يزعجها وترغب بتعديله.
المصدر: انستغرام-الجرس
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