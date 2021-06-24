أوّل ظهور لإبنة هيفا وهبي بعد التجميل.. زينب فياض صبغت شعرها بالأشقر (صور)

غيرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي اطلالتها بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 24 حزيران.

تعتبر هذه الاطلالة الأولى لزينب بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها حيث كانت صريحة مع متابعيها، ولم تخفِ عنهم خبر خضوعها للتجميل، بل اعلنته منذ فترة حينما اعترفت إن شكل أنفها يزعجها وترغب بتعديله.