المرأة

ستكون عروس الـ 2021.. جدة هيا مرعشلي تكشف خطوبتها من ابن رجل أعمال سوري بارز (صور)

Lebanon 24
24-06-2021 | 11:30
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كشفت الفنانة القديرة ناهد حلبي أنّ حفيدتها الممثلة السورية هيا مرعشلي ارتبطت رسمياً بشاب اسمه يوسف، مشيرة إلى انه ابن أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في مجال تجارة السيارات.

 

 

وقالت حلبي في تصريحات اعلامية لقناة "دراما ناو" على شبكات التواصل الاجتماعي: "هيا عروس العام الجاري 2021، وستقيم حفل زفاف حال سنحت الظروف لذلك، وهو شاب لديه أعماله الخاصة التقيت فيه ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، كل شيء بوقته حلو".

 

وهيا هي ثمرة زواج الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي من الفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ جدتها هي حلبي وجدها هو الفنّان اللبناني الراحل ابراهيم مرعشلي.

 
 

وقدّمت أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل "أبو المفهومية" عام 2003، إلا أن الدور الذي قدمها للجمهور كان في عام 2011، حينما شاركت بمسلسل "جلسات نسائية" تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

المصدر: لها
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