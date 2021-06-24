تناول التوابل أثناء الحمل.. هل هو صحي؟

أبلغ ما يصل إلى 90 % من النساء أنهن يعانين الرغبة الشديدة في تناول الطعام خلال فترة الحمل بحسب «هيلث دايجست». وفي حين أن بعض الأمهات يلجأن إلى الأطعمة الحلوة والمالحة، فإن أخريات يزعمن أن الطعام الحار هو ما يريده الطفل.قد نتساءل عما إذا كان غمر الطعام بالصلصة الحارة آمنًا للطفل؟.. لحسن الحظ، من الجيد تمامًا الاستمتاع بالطعام الحار أثناء الحمل. لكن تنبهي؛ إذا أفرطت في تناول الطعام الحار، فقد تواجهين بعض الآثار الجانبية غير المريحة منها الحموضة المعوية. يؤدي الضغط الداخلي المتزايد من طفلك إلى عودة أحماض المعدة إلى المريء. كما أن الطعام الحار يمكن أن يرفع من الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي قليلاً.لكن يجب عدم التخلص من الأطعمة الحارة نهائيا، فهناك بعض الفوائد لها أثناء الحمل. يقول الباحثون إن الكابسيسين الموجود في الفلفل يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يدعم جهاز المناعة والصحة العامة. قد يؤدي التعرض لأذواق مختلفة إلى زيادة رغبة طفلك المحتملة في الأطعمة المتنوعة، لأنه يمتص النكهات الحارة من خلال السائل الأمنيوسي. أظهرت الأبحاث أن ما تأكلينه أثناء الحمل يؤثر في تفضيلات طفلك الغذائية لاحقًا في الحياة.