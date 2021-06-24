27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
تناول التوابل أثناء الحمل.. هل هو صحي؟
Lebanon 24
24-06-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغ ما يصل إلى 90 % من النساء أنهن يعانين الرغبة الشديدة في تناول الطعام خلال فترة الحمل بحسب «هيلث دايجست». وفي حين أن بعض الأمهات يلجأن إلى الأطعمة الحلوة والمالحة، فإن أخريات يزعمن أن الطعام الحار هو ما يريده الطفل.
قد نتساءل عما إذا كان غمر الطعام بالصلصة الحارة آمنًا للطفل؟.. لحسن الحظ، من الجيد تمامًا الاستمتاع بالطعام الحار أثناء الحمل. لكن تنبهي؛ إذا أفرطت في تناول الطعام الحار، فقد تواجهين بعض الآثار الجانبية غير المريحة منها الحموضة المعوية. يؤدي الضغط الداخلي المتزايد من طفلك إلى عودة أحماض المعدة إلى المريء. كما أن الطعام الحار يمكن أن يرفع من الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي قليلاً.
لكن يجب عدم التخلص من الأطعمة الحارة نهائيا، فهناك بعض الفوائد لها أثناء الحمل. يقول الباحثون إن الكابسيسين الموجود في الفلفل يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يدعم جهاز المناعة والصحة العامة. قد يؤدي التعرض لأذواق مختلفة إلى زيادة رغبة طفلك المحتملة في الأطعمة المتنوعة، لأنه يمتص النكهات الحارة من خلال السائل الأمنيوسي. أظهرت الأبحاث أن ما تأكلينه أثناء الحمل يؤثر في تفضيلات طفلك الغذائية لاحقًا في الحياة.
تابع
الأكثر قراءة
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
Lebanon 24
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
07:43 | 2021-06-24
24/06/2021 07:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
10:00 | 2021-06-24
24/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
14:25 | 2021-06-24
24/06/2021 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل ظهور لإبنة هيفا وهبي بعد التجميل.. زينب فياض صبغت شعرها بالأشقر (صور)
Lebanon 24
أوّل ظهور لإبنة هيفا وهبي بعد التجميل.. زينب فياض صبغت شعرها بالأشقر (صور)
05:00 | 2021-06-24
24/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
09:05 | 2021-06-24
24/06/2021 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:00 | 2021-06-25
بشعر طويل وماكياج ناعم جداً.. شاهدوا إطلالة نادين نسيب نجيم "الوردية" (صورة)
02:00 | 2021-06-25
هبة طوجي تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه (صورة)
16:00 | 2021-06-24
ما هو الصح من الخطأ في تعزيز نموّ الشعر؟
14:00 | 2021-06-24
هل يحلّ تناول اللوز مكان استعمال الواقي الشمسي؟
11:00 | 2021-06-24
الكذب يدمر الزواج.. إليكِ الأسباب
10:39 | 2021-06-24
ماغي بو غصن بإطلالة شابة.. "توب وشورت قصير" وشعر كيرلي (صورة)
فيديو
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:00 | 2021-06-24
25/06/2021 10:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
08:00 | 2021-06-24
25/06/2021 10:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
05:00 | 2021-06-24
25/06/2021 10:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact