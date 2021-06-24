المرأة

تناول التوابل أثناء الحمل.. هل هو صحي؟

Lebanon 24
24-06-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-836492-637601829424949506.jpg
Doc-P-836492-637601829424949506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغ ما يصل إلى 90 % من النساء أنهن يعانين الرغبة الشديدة في تناول الطعام خلال فترة الحمل بحسب «هيلث دايجست». وفي حين أن بعض الأمهات يلجأن إلى الأطعمة الحلوة والمالحة، فإن أخريات يزعمن أن الطعام الحار هو ما يريده الطفل.

قد نتساءل عما إذا كان غمر الطعام بالصلصة الحارة آمنًا للطفل؟.. لحسن الحظ، من الجيد تمامًا الاستمتاع بالطعام الحار أثناء الحمل. لكن تنبهي؛ إذا أفرطت في تناول الطعام الحار، فقد تواجهين بعض الآثار الجانبية غير المريحة منها الحموضة المعوية. يؤدي الضغط الداخلي المتزايد من طفلك إلى عودة أحماض المعدة إلى المريء. كما أن الطعام الحار يمكن أن يرفع من الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي قليلاً.

لكن يجب عدم التخلص من الأطعمة الحارة نهائيا، فهناك بعض الفوائد لها أثناء الحمل. يقول الباحثون إن الكابسيسين الموجود في الفلفل يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يدعم جهاز المناعة والصحة العامة. قد يؤدي التعرض لأذواق مختلفة إلى زيادة رغبة طفلك المحتملة في الأطعمة المتنوعة، لأنه يمتص النكهات الحارة من خلال السائل الأمنيوسي. أظهرت الأبحاث أن ما تأكلينه أثناء الحمل يؤثر في تفضيلات طفلك الغذائية لاحقًا في الحياة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:00 | 2021-06-25
02:00 | 2021-06-25
16:00 | 2021-06-24
14:00 | 2021-06-24
11:00 | 2021-06-24
10:39 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website