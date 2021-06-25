للعروس.. 9 أطعمة تفسد فرحة زفافك

هل اقترب موعد زفافك؟ في خضم التفاصيل الكثيرة لهذا اليوم المهم، لا تنسي أن تحصلي التغذية الجيدة حتى تكوني بكامل طاقتك ونشاطك، ولكن يجب أن تحترسي من بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تفسد عليكِ فرحتك بزفافك.1- الخضروات الصليبيةالخضروات الصليبية مثل الملفوف والبروكلي تسبب الغازات وتزيد الشعور بالغثيان، لذا فهي ليست مناسبة أبداً للتناول في المناسبات المهمة لا سيما يوم زفافك.2- الكربوهيداتالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المخبوزات والفواكه المجففة ورقائق البطاطس، تسبب الغازات، لذا استبدليها بالأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة.3- الأطعمة المقليةالأطعمة المقلية تحتوي على دهون غير صحية، ما يسبب لكِ الشعور بالتعب والإرهاق، لذا استبدليها بالأطعمة التي تحتوي على دهون صحية، مثل الأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية.4- الأطعمة الغنية بالتوابلالتوابل تسبب الإصابة بحرقة المعدة والارتجاع الحمضي، ما يؤدي إلى الشعور بآلام البطن والمعدة والشعور بالانزعاج، كما أنها تسبب رائحة فم كريهة، وهو آخر ما قد ترغبين فيه في يوم زفافك.5- الجبنالجبن يحتوي على دهون صعبة الهضم، ما يسبب الشعور بالانتفاخ والغثيان والإرهاق.6- الحلوياتالحلويات غنية بالسكر المصنّع الذي يمنحكِ الشعور بالطاقة والنشاط المؤقت، ثم يتركك في حالة إرهاق وخمول، لذا لا تتناولي الحلويات، واستبدليها بالفواكه الطازجة، ولكن طبعاً يمكنكِ تناول قطعة من كعكة زفافك.7- الغرانولاالغرانولا تحتوي على نسبة عالية من السكر المصنع مثل الحلويات، لذا استبدليها بطبق معد منزلياً من الحبوب والمكسرات.8- الكافيينغالباً ما تشعرين بالتوتر يوم زفافك، والكافيين قد يزيد شعورك بالتوتر، لذا استبدلي المشروبات التي تحتوي على كافيين بالأعشاب التي تمنحكِ الشعور بالراحة والاسترخاء.9- المشروبات الغازيةتحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر المصنّع الذي سبق أن ذكرنا أضراره، كما أنها تسبب تهيج المعدة وغازات البطن، لذا ابتعدي عنها تماماً يوم زفافك.