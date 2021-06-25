المرأة

صورة تُورِّط مديحة الحمداني مع قصي خولي

Lebanon 24
25-06-2021 | 16:10
A-
A+
Doc-P-836632-637602190011603632.jpg
Doc-P-836632-637602190011603632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تورَّطت التونسية مديحة الحمداني مع طليقها الفنان السوري قصي خولي؛ بسبب منشور يتحدث عن أنَّ المرأة تكون في قمة جمالها وهي في بيت أهلها قبل الزواج؛ لأنهم يعاملونها بشكلٍ جيد، أمَّا بعد الزواج تفقد جمالها وبرقيها؛ لسوء معاملة زوجها لها. 

ونشرت الحمداني، عبر خاصية "story" في "انستغرام" صورتين للنجمة الهندية أنوشكا شارما، الأولى وهي في قمة أناقتها وجمالها، والأخرى وهي منهارة من البكاء وملامح الحزن تكسو وجهها وتغطي على جمالها. 
 



وقررت الحمداني عدم الصمت أمام محاولات البعض توريطها بأنها تُسقط الكلام على طليقها الفنان السوري قصي خولي، معلِّقةً: "إلى الناس اللي فهمها على قدها، راني كي نهبط حاجة عندي فالستوري مش معناها إني نقصد شخصاً معيناً أو شيئاً معيناً (نرمي فالمعني).. لا أبداً مش صحيح".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:16 | 2021-06-25
08:04 | 2021-06-25
05:00 | 2021-06-25
03:00 | 2021-06-25
02:00 | 2021-06-25
23:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website