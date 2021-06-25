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المرأة
صورة تُورِّط مديحة الحمداني مع قصي خولي
Lebanon 24
25-06-2021
|
16:10
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تورَّطت التونسية مديحة الحمداني مع طليقها الفنان السوري قصي خولي؛ بسبب منشور يتحدث عن أنَّ المرأة تكون في قمة جمالها وهي في بيت أهلها قبل الزواج؛ لأنهم يعاملونها بشكلٍ جيد، أمَّا بعد الزواج تفقد جمالها وبرقيها؛ لسوء معاملة زوجها لها.
ونشرت الحمداني، عبر خاصية "story" في "انستغرام" صورتين للنجمة الهندية أنوشكا شارما، الأولى وهي في قمة أناقتها وجمالها، والأخرى وهي منهارة من البكاء وملامح الحزن تكسو وجهها وتغطي على جمالها.
وقررت الحمداني عدم الصمت أمام محاولات البعض توريطها بأنها تُسقط الكلام على طليقها الفنان السوري قصي خولي، معلِّقةً: "إلى الناس اللي فهمها على قدها، راني كي نهبط حاجة عندي فالستوري مش معناها إني نقصد شخصاً معيناً أو شيئاً معيناً (نرمي فالمعني).. لا أبداً مش صحيح".
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