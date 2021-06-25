صورة تُورِّط مديحة الحمداني مع قصي خولي

تورَّطت التونسية مديحة الحمداني مع طليقها الفنان السوري قصي خولي؛ بسبب منشور يتحدث عن أنَّ المرأة تكون في قمة جمالها وهي في بيت أهلها قبل الزواج؛ لأنهم يعاملونها بشكلٍ جيد، أمَّا بعد الزواج تفقد جمالها وبرقيها؛ لسوء معاملة زوجها لها.ونشرت الحمداني، عبر خاصية "story" في "انستغرام" صورتين للنجمة الهندية أنوشكا شارما، الأولى وهي في قمة أناقتها وجمالها، والأخرى وهي منهارة من البكاء وملامح الحزن تكسو وجهها وتغطي على جمالها.