المرأة

فنانة لبنانية تكشف: حظي في التمثيل معدوم.. وهذا السبب يجعلني أعتزل

Lebanon 24
25-06-2021 | 12:16
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كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، أن السبب الوحيد الذي قد يدفعها إلى الاعتزال، هو أن يصبح صوتها غير مناسب للغناء، مؤكدة أن العمر لن يجعلها تعتزل ما دام صوتها وحضورها مناسبين لتقديم فنها للجمهور.

وخلافا لكثير من الفنانين، قالت مشعلاني إن الفن لم يأخذ منها أي شيء، مؤكدة أنها كانت محصنة ومحاطة بعائلتها خاصة والدتها طوال الوقت، معترفة لها بالفضل الكبير على مسيرتها الفنية، وأنها مازالت حتى الآن تنظم كل أمورها وأولوياتها منذ دخولها عالم الفن إلى اليوم، مضيفة أن الفن أعطاها أشياء كثيرة على رأسها محبة الناس، والشهرة والمال.

 حظي في التمثيل معدوم!

وفي المقابل، قالت باسكال إن حظها في التمثيل "معدوم"، فلم تعد تشغل نفسها بالمشاركة في عمل درامي، مؤكدة أنها عوضت ذلك عن طريق التمثيل في كليباتها الخاصة، وأنها ستخوض تجربة مسرح لبنان، كما فعلت صباح ووديع الصافي، لكنها تنتظر أن تسير الأمور في لبنان بصورة طبيعية، معربة عن أسفها وحزنها الشديدين لأن بلدها يمر الآن بأصعب فترة في تاريخه.

ميني ألبوم خليجي لبناني مصري

وأشارت إلى إنها تعيش حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر طرح فيديو كليب "استنى"، بعد أن قدمت أغنية "جنان بجنان"، وحققت بها نجاحا كبيرا، كما أنها تستعد لطرح "ميني ألبوم" يتضمن 8 أغنيات ويحمل طابع البوب الكلاسيكي، وتغني فيه باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية.

وعن كواليس أغنية "استنى" قالت: "أغنية رائعة بكل المقاييس وتناسب الصيف وحفلات الزفاف، فيها روح جميلة وخفيفة ومختلفة، من كلمات محمد رفاعي وألحان ملحم أبو شديد وهي باللهجة المصرية، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبا".

وأضافت أن تجربتها الأخيرة في أغنية "جنان بجنان" جديدة ومختلفة: "عندما سمعت الأغنية، أعجبتني للغاية وشعرت من كلماتها بالبهجة والفرح، وتم الاتفاق مع الشاعر رمضان محمد، والملحن ملحم أبو شديد وتم التسجيل. الأغنية لطيفة وخفيفة ومناسبة للكبار والصغار، وفكرتها جديدة عليّ ولم أقدمها من قبل، فنحن اعتمدنا على الشخصيات الكرتونية، وهذه الفكرة بسبب تفشي فيروس كورونا، والتباعد الاجتماعي، فكان أنسب حل لتصوير الكليب بهذا الشكل، وسعيدة جدا بردود أفعال الجمهور الإيجابية عليها".

واختتمت باسكال حديثها: "أنا أيضا أعيش أحيانا لحظات جنان في جنان خاصة في ظل فيروس كورونا، وأحاول كسر روتين الملل عن طريق الرقص واللعب مع طفلي، وتقليد شخصيات الكرتون بصوتي".
المصدر: سكاي نيوز
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