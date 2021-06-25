لهذه الاسباب يجب استخدام الماسكارا المقاومة للماء في الصيف

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن الماسكارا المقاومة للماء تعد أفضل من الماسكارا العادية، خاصة خلال فصل الصيف؛ معللة ذلك بأنها تصمد أمام الدموع والعرق ومياه حمام السباحة، ومن ثم تحول دون تلطخ مكياج العيون.وأضافت البوابة الألمانية أن الماسكارا المقاومة للماء تعد أيضاً خياراً مثالياً للمرأة، التي ترتدي عدسات لاصقة؛ نظراً لأنه في حال استعمال الماسكارا القابلة للذوبان في الماء، فإنه يمكن أن تنحل جزيئات صغيرة من الماسكارا وتصل إلى داخل العين وتتسبب في تهيجها وتكوّن رواسب على العدسات.وعلى الرغم من ذلك، لا تخلو الماسكارا المقاومة للماء من العيوب، يتمثل أبرزها في صعوبة إزالتها؛ حيث يتعين على المرأة فركها بشدة حتى مع استعمال مزيل مكياج يحتوي على الزيت، لاسيما عند وضع عدة طبقات منها، ما يؤدي بدوره إلى احمرار المنطقة المحيطة بالعين وتساقط الرموش.