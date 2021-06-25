المرأة

لهذه الاسباب يجب استخدام الماسكارا المقاومة للماء في الصيف

Lebanon 24
25-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-836754-637602415100468906.jpg
Doc-P-836754-637602415100468906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن الماسكارا المقاومة للماء تعد أفضل من الماسكارا العادية، خاصة خلال فصل الصيف؛ معللة ذلك بأنها تصمد أمام الدموع والعرق ومياه حمام السباحة، ومن ثم تحول دون تلطخ مكياج العيون.
وأضافت البوابة الألمانية أن الماسكارا المقاومة للماء تعد أيضاً خياراً مثالياً للمرأة، التي ترتدي عدسات لاصقة؛ نظراً لأنه في حال استعمال الماسكارا القابلة للذوبان في الماء، فإنه يمكن أن تنحل جزيئات صغيرة من الماسكارا وتصل إلى داخل العين وتتسبب في تهيجها وتكوّن رواسب على العدسات.
وعلى الرغم من ذلك، لا تخلو الماسكارا المقاومة للماء من العيوب، يتمثل أبرزها في صعوبة إزالتها؛ حيث يتعين على المرأة فركها بشدة حتى مع استعمال مزيل مكياج يحتوي على الزيت، لاسيما عند وضع عدة طبقات منها، ما يؤدي بدوره إلى احمرار المنطقة المحيطة بالعين وتساقط الرموش.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-06-25
11:00 | 2021-06-25
09:10 | 2021-06-25
08:16 | 2021-06-25
08:04 | 2021-06-25
05:00 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website