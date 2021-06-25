بعد التعرّض للشمس... اهتمّي ببشرتكِ

تسخن البشرة تحت الشمس وتجفّ. ولأنها تتعرّض للشمس كثيراً خلال الصيف، ستحتاج حتماً إلى استعادة راحتها. يُستعمل منتج ما بعد التعرّض للشمس لهذه الغاية، لكن كيف تختارين أفضل نوع منه؟1 - محتوى المنتجعناصر مرطّبة:يساعد منتج ما بعد التعرّض للشمس البشرة على استعادة توازنها المائي في المقام الأول بفضل غناه بالأحماض الدهنية الأساسية والسيراميد وحمض الهيالورونيك والألوة فيرا.مضادات أكسدة:يمنع الفيتامين E والأنزيم المساعد "كيو 10" والزنك والسيلينيوم والبوليفينول آثار الأكسدة التي تعطيها الأشعة فوق البنفسجية.عناصر ملطِّفة:على عكس الكريم المرطّب العادي، يحتوي هذا المنتج على عناصر ملطّفة أو مضادة للالتهاب (بيتا كاروتين، مواد فلافونية) فضلاً عن مواد تسرّع مداواة البشرة وتصلحها وتجدد خلاياها (آلانتوين، حمض غليسيريتينيك المشتق من عرق السوس).2 - تحذيراتإذا كانت البشرة حساسة، من الأفضل تجنّب التركيبات المعطّرة أو تلك التي تحتوي على بعض الزيوت الأساسية (ليمون، برتقال، ماندرين، نبات رعي الحمام...)، إذ يمكن أن تكون جزيئات الفوروكومارين الموجودة فيها حساسة تجاه الضوء.لكن لا تطرح المواد الكحولية الخفيفة في هذا النوع من المنتجات أي مشكلة.3 - مزايا إضافية• يجدّد المنتج الانتعاش بفضل غناه بعناصر متقلبة تعطي شعوراً بالبرودة حين تتبخر: منتول، غليسرول، خلاصات نباتية مثل ماء زهر البرتقال.• يُجمّل البشرة: تبدو البشرة لامعة بفضل اللآلئ الدقيقة داخل المنتج.• يطيل سمرة البشرة من خلال تحسين نوعيتها ونعومتها أو بفضل وجود مسمّر ذاتي في المنتج. لكن يستهدف المنتج بشكل أساسي عملية تركيب الميلانين بفضل مقويات مثل الكبريت وبعض الببتيدات ومشتقات التيروسين.4 - طريقة استعمالهيُدهَن المنتج على بشرة نظيفة بعد الاستحمام.طوال فترة التعرّض للشمس وبعدها، يجب أن تستعملي الكريم المرطّب اليومي علماً أن خلايا البشرة تحتاج إلى ثلاثة أسابيع كي تتجدد.يمكن تجنّب الحساسية عبر التركيبات السائلة أو الهلامية التي يسهل دهنها.إنها لحظات حسّية ممتعة ويجب أن تبقى التجربة مريحة في جميع الظروف!