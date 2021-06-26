المرأة

إعلامية لبنانية تُثير ضجة بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يعلّق: "كنتي لبستي مايوه ليه التعب" (صور)

Lebanon 24
26-06-2021 | 02:00
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نشرت الإعلامية رزان مغربي صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

الصور التقطت خلال مشاركة رزان في إحدى المناسبات التي أقيمت في القاهرة.

 

وأحدثت إطلالة رزان ضجة على مواقع التواصل، حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأسود ولديها فتحة تصل لأعلى الساق، و"كروب توب" قصير باللون الأسود.

 

A post shared by Razan El Moghrabi (@razanelmoghrabi)

 
 

 

وقد اعتبر عدد من المتابعين ان إطلالة رزان جريئة جداً ، وعلّق أحدهم عليها بالقول: "كنتي لبستي مايوه وخلاص ليه التعب ده كلو".

 

 

يُشار إلى رزان تزوجت من رجل الأعمال المصري "ناجي كامل " عام 2010 ورزقت عام 2014 بابنها "رام" وهي تقيم حاليا في القاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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