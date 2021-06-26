ملكة جمال لبنان السابقة مُتعبة ومن دون ماكياج في أسابيع الحمل الأخيرة (صور)

تسعى ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا إلى مشاركة متابعيها بأجدد صورها التي تظهر فيها ببطنها المنتفخ في اسابيع الحمل الأخيرة.

ونشرت فاليري مؤخرا صورة لها من على شرفة المنزل بملابس كاجوال تناسب الحبل عبارة عن فستان قصير بنقشة النمر مع شورت ضيق وصندل صيفي بني اللون.

ولفتت فاليري الأنظار بأناقتها واطلالاتها البسيطة خلال فترة الحمل، وخطفت القلوب بجمالها في الصورة بعد ظهورها بشكلها الطبيعي ومن دون مكياج، وبدت في غاية الجمال وبوجه مشرق رغم تعب الحمل في شهوره الاخيرة.