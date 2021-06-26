7 أشياء تفعلها الهنديات للحفاظ على جمالهن

الحفاظ على الجمال الطبيعيتعتقد الهنديات أن المرأة تكون جميلة كما هي وبشكل طبيعي؛ لذلك يبتعدن عن أي إجراءات، وخاصة الجراحات التجميلية والطبية.استخدام المكونات الطبيعية في روتين البشرةتستخدم الهنديات اثنين من المكونات العضوية الرئيسية في العناية بالبشرة، وهما الكركم والورد، ويعتبر الكركم مضاداً للالتهابات فهو مفيد للجهاز الهضمي والجلد، كما يمتلك الورد خصائص مهدئة ويمكن الاعتماد عليه في كريمات اليد والعناية بالقدمين.عدم استخدام مستحضرات التجميللا تفضل النساء الهنديات استخدام المكياج كثيراً؛ وأحياناً يصنعن المكياج العضوي الذي يتميز برائحته الطبيعية وعدم التأثير على الجلد.وعلى وجه الخصوص، يقومون بصنع الكحل الخاص بهن في المنزل عن طريق غمس قطعة قطن في السمن وإشعالها ثم يقومون بتغطيتها بقصدير معدني، مما يتسبب في تكوين سواد الذي تستخدمه النساء ككحل أو آيلاينر.قضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلقتقضي النساء الهنديات المزيد من الوقت في المساحات الخضراء تحت أشعة الشمس، مما يساعد على امتصاص بشرتهن لأشعة الشمس، وهو ما يمنحها توهجاً طبيعياً.الجمال يبدأ من الداخلتعتقد النساء في الهند أن العقل والجسد مرتبطان، لذا فإن الاسترخاء والبعد عن الإجهاد، سينعكس على الجسم والبشرة ويعزز الصحة ويقي من الأمراض، وتكرس النساء وقتاً للتأمل والتنفس مع جلسات التدليك.تناول الطعاميساعد الطعام العضوي في الحفاظ على نمط حياة صحي وحياة أفضل وأطول، ويفضلن الخضراوات والفواكه التي تنمو طبيعياً في أوقاتها، وثبت أن الروتين النباتي فعال في الوقاية من العديد من الأمراض.استخدام منتجات الشعر العضويةتبدأ الهنديات العناية بشعرهن في مرحلة مبكرة ويقمن بتجديل شعرهن ووضع الزيوت الخاصة، ومع مرور الوقت، يصبح شعرهن طويلاً ولامعاً، ويعتبر الكركديه وزيت الأملا من أشهر المكونات التي تستخدمها النساء الهنديات.