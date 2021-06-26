المانجو بالماء.. أفضل علاج للبشرة من حب الشباب

يتميز المانجو بسخونته من الداخل، فهو ذو حرارة طبيعية يمكن أن تكون ضارة للنظام الداخلي للشخص أو يمكن أن يسبب المزيد من حب الشباب.كما أن المانجو غني أيضاً بحمض الفيتيك، الذي يضعف الحديد والزنك والكالسيوم، ويمكن أن يعزز نقص المعادن.ولكن الحل الأمثل للحد من الحرارة الزائدة ورشح حمض الفيتيك هو وضع المانجو في الماء لمدة نصف ساعة فقط، وهذا هو الحل المثالي الأكثر سهولة لوجه خال من البثور.تقول خبيرة التغذية الشهيرة (روجوتا ديواكر)، إن تناول المانجو الذي يُخزن في الماء قبل الاستهلاك؛ له فوائد كثيرة في التخلص من البثور وحب الشاب وزيادة توهج البشرة.تنطوي وصفة المانجو هذه، على تنظيف المانجو بحيث تتم إزالة كل الأوساخ والسمية الموجودة فيه ليكون جاهزاً للاستخدام.المانجو علاج الجمال الطبيعييحتوي المانجو على الفيتامينات الهامة الضرورية للبشرة وهذه المواد المضادة للأكسدة تجلب توهجاً طبيعياً للوجه، إضافة إلى جعل البشرة أكثر صحة وخالية من العيوب.فوائد تناول المانجو وتطبيقه على البشرة؟يزيل الفيتامين A البقع الداكنة والخطوط الدقيقة، ويُبقي فيتامين C، الوجه محمياً من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويساعد على توهج البشرة.أما فيتامين B6، فيساعد على إزالة المغنيسيوم والتخلص من البشرة الدهنية. ويحافظ البوتاسيوم على رطوبة البشرة، في حين ينقذ “البيتا كاروتين” البشرة من البكتيريا والسموم.بالنسبة للنحاس فيساعد على إزالة التجاعيد وخطوط الشيخوخة، ويقلل فيتامين K، من علامات التمدد.طريقة علاج حب الشباب بالمانجويتم إزالة لب المانجو، ووضعه على حب الشباب لمدة 15-20 دقيقة، ثم استخدام الماء الدافئ لشطفه.لترطيب البشرةيضاف لب المانجو، مع ملعقة صغيرة واحدة من العسل، و ملعقتان صغيرتان من دقيق القمح الكامل. يتم خلط المكونات جيداً معاً وفركها على الوجه بحركة دائرية لمدة 20 دقيقة وغسلها بالماء البارد.البشرة الخالية من العيوبتضاف ثلاث ملاعق صغيرة من جل الصبار، وملعقتان كبيرتان من مسحوق الحليب، وربع كوب من مسحوق قشر المانجو المجفف، وبضع قطرات من عصير الليمون. يترك لمدة 10 دقائق على البشرة ثم يمسح برفق باستخدام منشفة باردة.