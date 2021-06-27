بعد اتهامها بتقليد صديقة رونالدو.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها لاول مرّة

جميلة وانيقة ولوحة فنية العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا اصبحت وجه عالمي تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية ❤️🧿🧿🧿 https://t.co/P77s0nkLR1
— Hala Sarhan (@HalaSarhan) June 26, 2021
جميلة وانيقة ولوحة فنية العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا اصبحت وجه عالمي تعاقد معها CARTIER اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية ❤️🧿🧿🧿 https://t.co/P77s0nkLR1