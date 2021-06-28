فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟

فاجأت الفنانة اليمنية أروى متابعيها على تطبيق سناب شات بظهورها بوجه مختلف ومصابة بحروق.

وظهرت أروى بشكل صادم لمحبيها من خلال كدمات زرقاء أسفل عينيها وبتورم وجهها وكأنها تعرضت لعنف جسدي، وأوضحت أن السبب من وراء ذلك هو خضوعها مؤخرا إلى جلسة ليزر.

وأضافت أنها حاولت إخفاء كدمات وجهها عن طريق استخدام الفلاتر لكن الموضوع لم ينجح لذا قررت الخروج والتحدث مع الجمهور بشكل عادي من دون إخفائها.

ولفتت الى أنها لا تزال تعاني من الالم والشعور بالحريق في وجهها، بسبب الحادث الذي تعرضت له، وأوضحت قائلة: "أنا بشرتي حساسة كثير. أبغي بكل الفلاتر اغطي لكم هذا اللي علةدى وجهي ومش عارفة كيف .. ده سبب غيابي عنكم يا حلوين هذا الورم والزرقان".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانهالت عليها التعليقات التي أكدت عدم حاجتها للتجميل أو تغيير أي شيء في شكلها، ولم تسلم من بعض الانتقادات الساخرة.