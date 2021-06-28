بعمر الـ 66 .. صباح الجزائري تلفت الأنظار بجمالها من دون أي تجميل (فيديو)

خطفت الفنانة السورية صباح الجزائري الأنظار في أجدد إطلالة لها من جلسة تصوير جديدة بجمالها وأناقتها وقدرتها على المحافظة على جمالها رغم تقدمها في السن.

وظهرت الجزائري وهي تبلغ من العمر 66 عاما (مواليد 1955) بكامل تألقها وجمالها على طبيعتها مع مكياج خفيف يناسب إطلالتها، واختارت فستاناً أسود اللون الأسود بتصميم بسيط من أكمام طويلة من الموسلين، وأضافت له بعض المجوهرات الناعمة من ماركة versace العالمية.

وعبّرت الجزائري في لقاء ببرنامج Et بالعربي عن رفضها لعمليات التجميل خوفا من أي تشوه قد يصيب وجهها.

ولفتت إلى أنها لا تملك حساب على تطبيق "تيك توك" لأنه يحتاج إلى المتابعة والتصوير والوقت، ولكنها ترى ما ينشر عنها من مقاطع أحياناً على انستغرام.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع اللقاء وإطلالة صباح المبهرة وظهورها على طبيعتها وقدرتها على المحافظة على بشرتها المشرقة وجمالها، حيث أشاد الجميع ىموقفها من التجميل، مؤكدين عدم حاجتها لها.