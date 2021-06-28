إليكِ أضرار عدم الوفاء بوعودك لطفلك

تظن بعض الأمهات أن الأطفال ينسون بسرعة، ما قد يدفعهن إلى تقديم الكثير من الوعود الزائفة لهم، ثم لا يفين بهذه الوعود بدعوى أن الطفل ينسى، ولكن الحقيقة إن تكرار عدم وفاء الأم بوعودها لطفلها، يترك آثاراً سلبية داخله ويؤثر على علاقته بأمه.

1- عدم الوفاء بوعدك لطفلك يكسر ثقته بكِقد لا يتأثر طفلك إذا لم تلتزمي بوعدك معه مرة واحدة لظروف خارجة عن إرادتك، ولكن تكرار عدم وفائك بوعودك، يرسخ داخل الطفل أنكِ لا تلتزمين بوعودك معه، وأنكِ لستِ محل ثقته، وبالتالي مع الوقت تفقدين مصداقيتك أمامه وتنكسر ثقته بكِ، وهو أمر يحتاج إلى سنوات طويلة لإصلاحه، وقد لا تعود ثقة طفلك بكِ كما كانت أبداً.2- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يكسر قلبهأنتِ مصدر الأمان بالنسبة إلى طفلك، وتكرار عدم وفائك بوعودك له يسبب له خيبة الأمل والشعور بالخذلان لأن أقرب شخص إليه، ومصدر الأمان بالنسبة إليه لم يعد محل ثقة، وهو ما يشعره بالحزن الشديد ويكسر قلبه.3- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يشعره بالإهمالينتظر طفلك وفاءك بوعودك ليشعر أنكِ تهتمين به، وأن له مكاناً خاصاً بين مواعيدك المزدحمة ومهامك المتعددة، لذا فإن تكرار عدم الوفاء بوعودك معه يشعره بالإهمال وعدم التقدير، وهو ما قد يتطور في المستقبل لتدني تقدير الذات وعدم الثقة بفسه.4- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يدفعه لعدم احترامكتكرار عدم الوفاء بوعودك يشعر طفلك أن كلماتك بلا قيمة، ما يفقدكِ احترامه لكِ.5- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يعلّمه عدم الالتزامأنتِ قدوة لطفلك، فهو يتعلم منكِ بالمحاكاة، لذا فإن تكرار عدم وفائك بوعودك معه، يعلمه عدم الالتزام بوعوده هو أيضاً.