5 نصائح لتسريح الشعر المتطاير

تتحدد حالة الشعر الذي ينمو من فروة رأسك بشكل أساسي من خلال جيناتك وخيارات أسلوب حياتك، من التدخين إلى النظام الغذائي. ومع ذلك، بمجرد أن ينمو الشعر من رأسك، لا يعود مرتبطًا بعملية التمثيل الغذائي وتعتمد حالته على مجموعة من العوامل الخارجية.وفي حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية، قدم مصفف الشعر الشهير مايكل فان كلارك مجموعة من النصائح حول كيفية ترويض الشعر المجعد والمتطاير بسرعة في خمس خطوات بسيطة:الابتعاد عن السيليكونتجنبي السيليكونات التي توجد غالبًا في منتجات العناية بالشعر ذات الجودة الرديئة لأنها تجعل شعرك أكثر جفافًا وتجعدًا. فالمنظفات القاسية الرخيصة تجرد الشعر من الزيوت الطبيعية وتتركه ضعيفًا والسيليكون الكاره للماء يترك جذع الشعرة جافاً وهشا.استخدمي الشامبو والبلسم في كل مرةيقول مايكل "اختاري أنواع الشامبو والبلسم عالية الجودة بدون سيليكون، مثل مكيفات بروتين الكشمير. ولا يستخدم بعض الناس البلسم لأنهم يعتقدون أن هذا يجعل الشعر أكثر دهنية وثقيلاً لكن هذا الاعتقاد خاطئ". وأوضح أن غسل الشعر بالشامبو يخلصه من القشرة والبلسم مهم لإعادة إحكام غلق جذع الشعرة وحمايته.عامل الحماية من الشمسفي حين تم اعتماد عامل الحماية من الشمس في العديد من أنظمة العناية بالبشرة، إلا أنه لا يزال مهملاً في منتجات العناية بالشعر. ويوصي مايكل باستخدام علاج فعال مع واقي من الشمس لحماية شعرك.ويضيف مايكل "القبعات أو الأوشحة هي الأفضل، حيث تعمل أشعة الشمس فوق البنفسجية على تحطيم البنية الجزيئية للشعر، والتي على عكس الجلد لا تستعيد مظهرها في غضون أسابيع قليلة، وقد يستغرق تجديد الشعر الطويل سنوات طويلة".توقفي عن التجفيفيمكن لتقنيات التصفيف العدوانية مثل التجفيف المكثف بمجفف الشعر الكهربائي أن تتجاوز مجرد التجفيف إلى إذابة الشعر فعليًا. وينصح مايكل بعدم وضع فوهة المجفف لأنها تعمل على تركيز الحرارة على الشعر مما يؤدي إلى تلف شديد فيه.كوني لطيفةكوني لطيفة مع شعرك عند تمشيطه، بغض النظر عن مدى تشابكه. ويوضح مايكل "عندما يكون الشعر مبللاً، استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتخفيف العقد بلطف من الأطراف أولاً قبل العمل حتى الجذور".