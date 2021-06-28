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المرأة
التدخين أثناء الحمل يرفع خطر الإجهاض
Lebanon 24
28-06-2021
|
16:00
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حذرت الرابطة الألمانية لأطباء النساء والولادة من خطورة التدخين أثناء الحمل على الأم والجنين على حد سواء.
وأوضحت الرابطة أن التدخين أثناء الحمل يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض أو ولادة الجنين ميتاً.
ويتسبب التدخين أيضاً في قلة حجم ووزن الطفل عند الولادة ومحدودية وظيفة الرئة لديه، ما يؤدي إلى مشاكل النمو لديه، كما أنه يرفع خطر إصابة الطفل بالشفة المشقوقة والحنك المشقوق (الشفة الأرنية)، فضلاً عن خطر التعرض لمتلازمة الموت المفاجيء للرضيع.
ويرفع التدخين خطر إصابة الأم بمشاكل القلب والأوعية الدموية كالأزمة القلبية، وكذلك سرطان الرئة. كما يرتفع خطر إصابة الطفل بالسرطان أيضاً. وأشارت الرابطة إلى أن السجائر الإلكترونية لا تمثل بديلاً صحياً للسجائر العادية، نظراً لاحتوائها على النيكوتين أيضاً.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على المرأة الإقلاع عن التدخين أثناء الحمل، وكذلك تجنب التدخين السلبي لمخاطره على الصحة أيضاً.
(موقع 24)
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