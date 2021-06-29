المرأة

نيكول سابا تلفت الأنظار بإطلالتها في دبي.. والجمهور يتفاجأ بعمرها الحقيقي (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2021 | 07:00
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أصبحت الفنانة نيكول سابا محط إهتمام الجمهور بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 47 مع زوجها الممثل يوسف الخال وبحضور بعض الأصدقاء في أحد المطاعم في دبي.

 

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ولفتت نيكول الأنظار بجمالها وعفويتها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، وبدت فيه باطلالة صيفية أنيقة بفستان زهري مع نقوش ملونة وهو بتصميم قصير مع أكمام، ورفعت شعرها بالكامل مع مكياج خفيف، وبدت كشابة ثلاثينية مفعمة بالنشاط والجمال، وهو ما لاحظه عدد كبير من محبيها الذين صدموا بعمرها الحقيقي، متمنيين لها الصحة والسعادة.

 
 
المصدر: لها
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