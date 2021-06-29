هكذا تُحافظ ريما فقيه على رشاقتها.. وفيديو طريف مع ابنتها

تسعى ملكة جمال اميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه لخسارة الوزن خاصة بعد الفترة التي تلي انجابها لأطفالها، وتحاول تشجيع النساء على ممارسة التمارين الرياضية للوصول الى الوزن المثالي في فترة قصيرة.

ونشرت ريما أخيراً مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق انستغرام ظهرت فيه وهي تمارس تمرينا رياضيا صعبا لشد المعدة والأرداف، وكانت طفلتها الصغيرة أميرة تجلس بقربها، وهو ما حمل رسالة مباشرة بأن الطفل لا يعرقل قيام الأم بالرياضة للمحافظة على رشاقتها وجسمها الممشوق دون صعوبة.

ونال المقطع اعجاب عدد كبير من متابعيها وأعطى الكثير من التحفيز والتشجيع للسيدات على أهمية ايجاد وقت ولو لفترة قصيرة خلال اليوم للقيام ببعض التمارين والاستفادة منها.