المرأة

هزّ الطفل الرضيع يهدد حياته

Lebanon 24
29-06-2021 | 11:00
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نشرت مجلة ألمانية تقريراً طبياً يحذّر الأمهات من عادة هزّ الطفل الرضيع، لما تحمله من أضرار كبيرة على جسمه، قد تودي في النهاية بحياته.

وتلجأ الكثير من الأمهات إلى هزّ الطفل بغرض تهدئته أو تنويمه، ولكن التقرير أوضح أن عضلات الطفل الرضيع تكون ضعيفة للغاية، وبالتالي لا يستطيع أن يحافظ على ثبات واستقرار رأسه، التي تكون كبيرة وثقيلة نسبياً، وبالتالي فإن هزّه يسبب تأرجح الرأس، وخلال ذلك التأرجح يصطدم المخ داخل الجمجمة، ما يؤدي إلى إصابة الطفل بما يُعرف "بمتلازمة الطفل المرتج"، التي تشكّل خطراً كبيراً على حياته، حيث يحدث خلالها إصابات بالغة في أنسجة المخ ونزيف داخلي، ما قد يؤدي إلى حدوث تلفيات مستديمة في المخ، قد تتسبب ببطء النمو الذهني له، وتجعل الطفل عرضة لصعوبات التعلم في المستقبل، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

لذا يشدد الأطباء على ضرورة التوقف تماماً عن عادة هز الطفل الرضيع، لتجنب الأضرار البالغة التي يمكن أن تحدث للطفل جرّاء هذه العادة، والتي قد تصل إلى درجة تهديد حياته.
المصدر: نواعم
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