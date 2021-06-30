المرأة

5 قواعد أساسية لاستحمام منعش ومفيد

Lebanon 24
30-06-2021 | 06:00
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يضمن الاستحمام نظافتنا ويمنحنا الحيوية والانتعاش نهاراً والراحة ليلاً، لكن النتيجة المثالية تتطلب احترام بعض القواعد الأساسية التي تسمح للحمام بأن يؤدي دوره الكامل، بدل أن يتحول الى مجرد عمل ميكانيكي يضرّ أكثر مما ينفع. وهي:

1- احذروا كثرة الاستحمام
يعتقد البعض أن الاستحمام يومياً أمر جيد، لكن مدير الأبحاث في المعهد الفرنسي للأبحاث العلمية ألان جيلون يقول في تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأن البشرة مثل الأمعاء، لها عدد من البكتيريا الخاصة بها، والتي تقوم بالحفاظ على درجة الحموضة وتطهر البشرة وتجعلها أكثر قوة، فإن أكثرنا الاستحمام فإننا نتخلص من هذه البكتيريا، ونكون أكثر عرضة لخطر تهيج الجلد. ويضيف «حين نستحم نخلّ بتوازن البكتيريا على البشرة، لكنها سرعان ما تعود الى طبيعتها خلال بضع ساعات، وعند الاستحمام بكثرة لن نستطيع إعادة بناء البشرة وهذا الوضع يسبب ظهور حبوب واحمراراً وتهيجاً».

2- 10 دقائق لا أكثر
لما مكثنا فترة طويلة في الحمام أتلفنا الطبقة التي تحمي البشرة، فتصبح أكثر جفافاً وحساسية وعرضة للتهيج، لذلك ينصح المختصون بالبقاء في الحمام من 5 إلى 10 دقائق.
وتقول طبيبة الامراض الجلدية كريستين لافورغ إن البشرة تسعى لحماية نفسها من خلال إنتاج الدهون حين تفقد الطبقة الدهنية التي تحميها، وهذا يستغرق وقتاً حتى تتمكن من استعادة كل عدتها.

3- حمام معتدل
لصحة البشرة ينصح الخبراء بالحمام المعتدل صيفاً وشتاءً. ويقول آلان جيلون إن الحرارة تذيب الدهون فتنتشر على الجلد، وإن أخذنا حماماً ساخناً فسنخسر كل البكتيريا عكس الحمام البارد الذي سيدعم البشرة ويعزز بقاء البكتيريا. من دون أن ننسى أهمية الحمام البارد في تنشيط الدورة الدموية.

4- نوع الصابون
علينا ان نختار بعناية نوع المنتجات التي نستخدمها، سواء كنا من ذوي البشرة الدهنية أو الجافة. ويمكن للصابون أو جل الاستحمام أن يؤديا الى جفاف البشرة، لذلك يفضل الخبراء استخدام صابون من دون صابون اي منتجات خضعت لعمية التصبن.

5- اهتموا بالخروج
يعتبر الخروج من الحمام مهماً للغاية. لذلك يجب أن تجففوا أنفسكم باستخدام مناشف قطنية من دون الفرك بقوة، خشية ظهور أي تهيجات أو احمرار في البشرة، كما ينصح الخبراء بتطبيق كريمة أو حليب لترطيب البشرة ومساعدتها على ترميم نفسها بسرعة. وتنصح طبيبة الامراض الجلدية كريستين لافورغ باستخدام الكريمات المرطبة بدل الزيوت، التي تتوضع على البشرة بينما تتغلغل الكريمات إلى العمق.

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