ممارسة الرياضة لا تسبّب الإجهاض

على عكس الاعتقاد الشائع محلياً، فالدراسات تؤكد ضرورة ممارسة الحامل للرياضة، لما لها من فوائد صحية تعود بالنفع عليها وعلى الجنين.ووفق دراسة نشرتها مجلة علم وظائف الأعضاء، فممارسة الحامل للرياضة، حتى لو بدأت فقط خلال الحمل، تخفض بشكل ملحوظ من فرصة إصابة طفلها مستقبلاً بأمراض اضطرابات الأيض،.توصي الإرشادات الطبية الجميع بممارسة 30 دقيقة من الرياضة المتوسطة الشدة في معظم الأيام، والتوصيات هنا تشمل الحامل. ولكن تنتشر في مجتمعنا فكرة خاطئة تشدد على ضرورة تقليل الحامل لحركتها والتزامها الراحة حتى تقلل فرصة الإجهاض والولادة المبكرة. وهي نصيحة خاطئة، ولا تفيد الحامل الصحية، أي غير المصابة بمضاعفات معقدة، مثل هبوط المشيمة أو إجهاض متكرر سابقاً. وعلى العكس، فقد كشفت دراسات عدة أن الخمول وقلة الحركة لهما تأثير سلبي في الحمل وعملية الولادة. فضعف عضلات الجسم (خاصة البطن) ومفاصل الحوض من مسببات صعوبة الولادة وارتفاع فرصة الولادة القيصرية، فعضلات البطن الضعيفة لن تضغط بقوة حتى تُخرج الجنين من الرحم، كما لن تكون مفاصل الحوض مرنة حتى ترتخي فيمر الجنين خلالها. وأثبتت دراسات أن الحوامل اللاتي يجلسن مدة طويلة ولا يمارسن الرياضة ترتفع فرصة معاناتهن من ولادة طويلة وصعبة وخضوعهن للولادة القيصرية.نصائح رياضية- البدء بشكل تدريجي في ممارسة الرياضة أثناء الحمل من 10 دقائق ثم تزيد 5 دقائق كل يوم إلى أن تصل إلى 30 دقيقة يومياً.◄ من الرياضات المناسبة المشي، السباحة، اليوغا، ركوب الدراجة الثابتة، وتمارين الآيروبيك المتوسطة الشدة، التي تعد أكثرها فائدة، لأنها تحسن نفسية الحامل وتنشط الدورة الدموية وتعزز تغذية الجنين.◄ تجب ممارسة تمارين التمدد والإحماء قبل بدء التمرين الرياضي.◄ الإكثار من شرب السوائل قبل وبعد التمرين للوقاية من الجفاف الذي يؤثر سلباً في الحامل والجنين، كما يرتبط مع خطر بدء المخاض والولادة المبكرة.◄ إذا شعرت أثناء ممارسة الرياضة بصعوبة في التنفس أو اللهاث وعدم القدرة على متابعة الكلام، فذلك دليل على أن شدة الرياضة مرتفعة ولا يتحملها جسمك. وهنا، عليك التوقف وتخفيف شدة الرياضة.◄ لا بد من استشارة الطبيب أولاً حتى بالنسبة للحامل التي تعودت على ممارسة الرياضة سابقاً، وذلك حتى تتعرف على النصائح والإرشادات الطبية المناسبة لها.الرياضة الممنوعة◄ أي رياضة تتضمن الاحتكاك بالآخرين أو فرصة حدوث إصابات، مثل لعب كرة القدم أو الملاكمة أو التنس أو الجمباز.◄ أي رياضة تعرض الجسم للضغط المرتفع وقلة الأكسجين مثل الغوص أو تسلق المرتفعات والجبال.◄ تمارين الآيروبيك العالية الشدة.◄ أي رياضة تتطلب الاستلقاء على الظهر مدة طويلة، خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، فهذا الوضع يقلل كمية الدم الواصلة إلى الرحم والجنين.◄ أي رياضة تعرض الحامل لحرارة مرتفعة مثل الساونا واليوغا الساخنة.