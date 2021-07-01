عقد قران فنانة شابة في جو عائلي.. هكذا أطلت في الحفلة (صور)

إحتفلت الفنانة الشابة منة عرفة بعقد قرانها على الفنان الشاب محمود المهدي في جو عائلي.





ونشرت منة على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة تجمعها بمحمود المهدي وكتبت في أول تعليق لها بعد عقد القران قائلة: "وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جداً تم عقد قراني. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير". ونشرت منة على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة تجمعها بمحمود المهدي وكتبت في أول تعليق لها بعد عقد القران قائلة: "وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جداً تم عقد قراني. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".

وكذلك نشر خطيبها، صورة من عقد قرانه، وعلق عليها بقوله: "الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد عرض فيلم "666".