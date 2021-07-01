المرأة

عقد قران فنانة شابة في جو عائلي.. هكذا أطلت في الحفلة (صور)

Lebanon 24
01-07-2021 | 08:00
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إحتفلت الفنانة الشابة منة عرفة بعقد قرانها على الفنان الشاب محمود المهدي في جو عائلي.
 


ونشرت منة على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة تجمعها بمحمود المهدي وكتبت في أول تعليق لها بعد عقد القران قائلة: "وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جداً تم عقد قراني. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".
 
 
وكذلك نشر خطيبها، صورة من عقد قرانه، وعلق عليها بقوله: "الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد عرض فيلم "666".
 


يذكر أن منة عرفة أعلنت خطبتها منذ وقت قريب بدون نشر صور لخطيبها مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن بعد فترة قامت بنشر بعض الصور التي تجمعها بخطيبها الفنان محمود المهدي.

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