إليكِ 6 صفات تتميز بها الأم المرحة

أطفالك سيحبونك كما أنتِ، فأنتِ أمهم، ولكن إذا كنتِ تتسمين بالمرح، فإن هذا يجعل العلاقة بينك وبينهم أقوى وأعمق، وللأم المرحة 6 سمات أساسية تميزها، يمكنكِ التعرف إليها من خلال السطور التالية.1- الأم المرحة تكون متاحةإذا كنتِ ترغبين في أن تكوني أماً مرحة، عليكِ أن تكوني متاحة لطفلك، وأن يشعر بأن له أولوية في وقتك، وأنكِ تختارين علاقتكِ معه في مقابل أي شيء آخر.2- الأم المرحة ليست أنانيةالأم المرحة تضع احتياجات طفلها في مقدمة أولوياتها، لذا عندما يطلب طفلك منكِ اللعب معه، ضعي هاتفك جانباً وامنحيه وقتك واهتمامك وتركيزك بالكامل.3- الأم المرحة متحمسةتضخ الأم المرحة الطاقة والفرح في اللعب مع طفلها، حتى عندما لا تكون مشتركة معه في النشاط، بمعنى أن تظهري الحماسة وتشجعي طفلك، وأن تمنحيه كامل تركيزك أثناء ممارسته اللعب، حيث يظهر هذا للطفل مدى اهتمامك وحماستك لما يفعله.4- الأم المرحة تمنح طفلها تركيزها بالكاملالأم المرحة أيضاً لديها الكثير من المهام، ولكن في وقت اللعب أو النشاط مع طفلها، فإنها تمنحه تركيزها بالكامل.ركزي مع طفلك ولا تدعي عقلك يشرد ويفكر في الأمور الأخرى التي تنتظرك، وتأكدي من أن طفلك يشعر إذا ما كنتِ في كامل تركيزك معه أم أنكِ شاردة في أفكارك.5- الأم المرحة مرنةتسمح الأم المرحة لطفلها باختيار الأنشطة التي يمارسها، وأن يفرض قوانينه عليها وقت اللعب، وبهذا هي تتيح مساحة لإبداع وخيال طفلها، ولا تصر على التدخل وفرض السيطرة على كل شيء.6- الأم المرحة خفيفة الظلالأم المرحة تنسى عمرها مع طفلها، فهي لا تتعالى على اللعب معه، أو الرقص وتبادل النكات والأحاديث المضحكة.