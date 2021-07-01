المرأة

بشرة كبار السن تحتاج إلى عناية خاصة... اليك هذه النصائح

Lebanon 24
01-07-2021 | 23:00
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قال مركز الجودة في الرعاية الصحية إن بشرة كبار السن تحتاج إلى عناية خاصة؛ نظرا لأنها تكون حساسة للغاية وتصبح أكثر نحافة، كما أنها غالبا ما تكون جافة وأكثر عرضة للتشقق والإصابة بالجروح.
وللعناية السليمة بالبشرة في الكِبر، ينصح المركز باستعمال مستحضرات العناية اللطيفة، التي تصون البشرة، مثل المستحضرات الخالية من الصابون، في حين تعمل المستحضرات الغنية بالزيوت والدهون على ترطيب البشرة وتقوية وظيفة الحماية الطبيعية بالبشرة.
ومع البشرة الجافة والنحيفة ينبغي استعمال المستحضرات الغنية باليوريا أو الغليسرين أو حمض اللبنيك، حيث تعمل هذه المواد الفعالة على ترطيب البشرة وتمنحها ملمساً مخملياً.
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