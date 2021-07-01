نصائح ذهبية للعناية بجمال العين

أوردت بوابة الجمال "هاوت. دي" أن البشرة حول العين تعد رقيقة وحساسة للغاية؛ لذا فهي تحتاج إلى عناية خاصة.وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي العناية بالبشرة حول العين بواسطة مستحضرات العناية كالكريمات والسيروم، التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو زيت الأرجان؛ حيث تعمل هذه المواد الفعالة على ترطيب البشرة وتجديد الخلايا والقضاء على التورمات والتجاعيد، كما أنها تُعيد للبشرة مرونتها ومظهرها المشدود.ومن المفيد استعمال المستحضرات ذات الرأس الدوارة (Roll-on)؛ حيث إنها تعمل على إزالة التورم من ناحية وتمتاز بتأثير تبريدي وتدليكي للبشرة من ناحية أخرى.وبذلك تتمتع المرأة بإطلالة عيون مشرقة تأسر الألباب وتنطق بالحيوية والشباب.