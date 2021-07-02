خفايا تجهلينها عن شخصيتك.. الابراج اليابانية تكشفها لكِ

يختلف اليابانيون عن بقية العالم في علم الفلك والأشياء التي يؤمنون بها، وتُعد علامات الأبراج اليابانية دعوة مثالية لجميع الأشخاص الذين يرغبون في معرفة التنبؤات لحياتهم. ويعتقد الكثير من الناس في اليابان أنَّ سنة ميلاد الشخص تؤثر إلى حد ما على شخصيته. يعتمد تحديد البرج الياباني على القيام بعلمية حسابية بسيطة استناداً إلى تاريخ الميلاد. ويمكن هذا البرج أن يكشف تفاصيل دقيقة وخفية من الشخصية لا يعرفها حتى صاحبها.حساب البرج اليابانيمن السهل جداً حساب البرج الياباني. فهذا يستند إلى يوم وسنة الميلاد. فإذا ولدت في 2 تشرين الأول 1971 مثلاً، يعني هذا بحسب الجدول أنّ الرقم المناسب لك هو 55.أضيفي هذا الرقم عن طريق الجمع إلى تاريخ يوم الولادة. 55 + 2 = 57. وفي هذه الحالة عليك الانتباه إلى الرقم الأخير (7) الذي يناسب العنصر الخاص بك بحسب جدول الأبراج اليابانية.الرقم 0 = المطر، الرقم 1 = الشجر، الرقم 2 = الوردة، الرقم 3 + الشمس، الرقم 4 = الشعلة، الرقم 5 = الجبل، الرقم 6 = الأرض، الرقم 7 = الحديد، الرقم 8 = الكنز، الرقم 9 = البحر .الرقم 0 المطرإذا حصلت من خلال العملية الحسابية على 0 (صفر)، فهذا يشير إلى أنّك من برج المطر. وهو يعني أنّك تحبين أن تمدّي كل الأشخاص المحيطين بك بالعاطفة. كما أنك حيوية ومبادرة وتتكيفين بسهولة مع الظروف الجديدة. كما أنّك تتمتعين بقدرة لا مثيل لها على تحمل المسؤوليات.الرقم 1 الشجرةإذا تبين أن برجك الياباني هو الشجرة، فيشير هذا إلى أنّك مستقيمة ولا تحبين مخالفة النظام. كما أنّك لا تتخلين عن مبادئك أبداً وتحتاجين إلى بعض الوقت للتكيّف مع التغييرات والتعامل معها بطريقة مثمرة. كذلك لا تحبين بناء علاقات مع الأشخاص متقلبي المزاج والوصوليين.الرقم 2 الوردةإذا حصلت من خلال الحساب على الرقم 2 فبرجك الياباني هو الوردة. ويدل هذا على أنّك تحبين لفت الأنظار. كما أنّ لديك وجهين. فقد يعتقد الكثيرون أنّك هادئة لكنك في الحقيقة شديدة التوتر والنقمة على كل ما ترين أنّه خاطئ. ويعني برج الوردة أنّك تمتلكين الكثير من القوة في داخلك وأنه يمكنك تغيير آراء الأشخاص الذين تتعاملين معهم في أي مجال.الرقم 3 الشمسإذا كان برجك الياباني هو الشمس، أي إذا انتهى الرقم الذي توصلت إليه من خلال العملية الحسابية بـ 3، فأنت كريمة ومرحة وتحبين قضاء الكثير من الأوقات الممتعة. كما أنك تجبين استثمار طاقتك في بث الأجواء الإيجابية في محيطك وفي تشجيع الآخرين على القيام بخطوات مثمرة.الرقم 4 الشعلةإذا كان برجك الياباني هو الشعلة، فيكشف هذا أنّك رومنسية وتحبين قضاء الكثير من وقتك وأنت تحلمين وتنسجين القصص في خيالك. كما يدل على أنّك تبهرين الجميع بقوة شخصيتك إلا أنّك في الحقيقة حساسة جداً وسرعان ما تشعرين بالملل وتسعين إلى تغيير الواقع الذي تعيشينه. وإذا لم تتمكني من ذلك فإنّك تشعرين بالحزن.الرقم 5 الجبلإذا كان برجك الياباني هو الجبل، فأنت تتركين أثراً لا ينسى في كل مكان تذهبين إليه. والسبب تحسبين ألف حساب لكل خطوة قبل أن تقومي بها ولكل كلمة تتفوهين بها. كما أنّك تتمتعين بقدرة كبيرة على الإقناع. وهو ما يجعل آراءك حكماً في الكثير من المواقف الصعبة.الرقم 6 الأرضفي حال كان برجك هو الأرض فمن أبرز صفاتك الصبر والتواضع. لكنّ هذا يعني أيضاً أن قلة من الأشخاص الذين يعرفونك يشعرون بوجودك. فأنت صامتة ولا تبدين رأيك في مختلف الأمور إلا نادراً. كما أنّك تنأين بنفسك عن الخلافات وتفضلين عدم خوض الصراعات التي تدور في وسطك العائلي أو في مكان عملك.الرقم 7 الحديديعني حصولك على الرقم 7 أن برجك الياباني هو الحديد. وهو يشير إلى أنّك اكتسبت الكثير من الخبرات من خلال تجاربك الحياتية. كما يدلّ على أنّك هادئة لكنّك قد تصبحين عدوانية وشديدة الانفعال في حال تعرضت للظلم أو الأذى. وقد يزداد شعورك السلبي هذا في حال لم يعترف الأشخاص المحيطون بك بذلك.الرقم 8 الكنزيعني الرقم 8 أنّ برجك الياباني هو الكنز. وهذا يدلّ على أنّك تميلين إلى المثالية. ولهذا تراقبين الأخطاء التي تجري في محيطك وإن كانت صغيرة. وهكذا تعيشين حالة من التوتر في معظم الأوقات ولا يمكنك التكيّف والانسجام مع محيطك. فأنت تريدين دائماً الحصول على الأفضل.الرقم 9 البحرإذا كنت من برج البحر الياباني، فأنت تحبين حريتك وتبتعدين عن كل ما قد يمنع تمتعك بها. كما أنك تهتمين بالمجالات الإبداعية وتُعرفين بذكائك وبغرابتك وعدم التزامك بالقواعد التقليدية في الكثير من الأحيان. ولهذا تشعرين بالغربة عن محيطن وبأنك والكثير من الأشخاص لا تتكلمون اللغة نفسها.