المرأة

شابة تخطف الأنفاس ملكة جمال موسكو.. تعرّفوا إلى "علية" (صور)

Lebanon 24
02-07-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-838860-637608102269833809.jpg
Doc-P-838860-637608102269833809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجريت المرحلة الختامية من مسابقة "ملكة جمال موسكو 2021"، حيث تم اختيار الفائزة عن طريق التصويت عبر الإنترنت بين 34 فتاة وصلن إلى النهائي.
وحظيت بتاج ملكة الجمال الشابة عليّة سلاموفا، وقالت، إنها "حلمت منذ الصغر بالمشاركة في مسابقات الجمال، وتأمل في الفوز بلقب ملكة جمال روسيا وخوض مسابقة ملكة جمال الكون".
 
 
 
 
 
 
وكتبت الفائزة في بطاقة عملها التنافسية أنها "تريد السفر حول العالم وفتح مشروعها التجاري الخاص في صناعة التجميل".
 
 



ولم تفصح سالاموفا عن أي معلومات عنها، وحسابها على شبكة المدونات الصغيرة فارغ عمليا ولم يتم تحديثه لفترة طويلة.

وتشكلت لجنة التحكيم من ممثلين عن صناعة الأزياء والرياضة والعروض، كما حضرت الحفل شخصيات مشهورة مثل الممثل ستيفان سيغال.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:39 | 2021-07-02
02:00 | 2021-07-02
16:00 | 2021-07-01
14:00 | 2021-07-01
11:00 | 2021-07-01
09:20 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website