شابة تخطف الأنفاس ملكة جمال موسكو.. تعرّفوا إلى "علية" (صور)

أجريت المرحلة الختامية من مسابقة "ملكة جمال موسكو 2021"، حيث تم اختيار الفائزة عن طريق التصويت عبر الإنترنت بين 34 فتاة وصلن إلى النهائي.

وحظيت بتاج ملكة الجمال الشابة عليّة سلاموفا، وقالت، إنها "حلمت منذ الصغر بالمشاركة في مسابقات الجمال، وتأمل في الفوز بلقب ملكة جمال روسيا وخوض مسابقة ملكة جمال الكون".

وكتبت الفائزة في بطاقة عملها التنافسية أنها "تريد السفر حول العالم وفتح مشروعها التجاري الخاص في صناعة التجميل".