فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)

مازحت النجمة أنغام جمهورها في حفلها الفني الضخم في دار الأوبرا، قائلةً: "الرجال دوماً يتهمون النساء بأننا لا نعرف ما نريده وتتبدل أحوالنا سريعاً، رغم أنهم أصلاً مجانين، كل يوم بحال، فتعالوا نضايقهم شوية".وأضافت: "كلنا بحالات إحنا شوية مجانين وهما شوية مجانين".وعلّق أحد الحضور على كلام الفنانة المصرية بوصفها "ست العاقلين"، فأجابته بطريقته العفوية: "عشان أنت ما تعرفنيش"، وأشارت إلى المايسترو هاني فرحات قائلة: "هو ده اللي عارف وشاف 30 سنة جنان".وقدّمت أنغام مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة خلال الحفل، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أدائها في ليلة طربية بامتياز.