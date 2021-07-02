المرأة

فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)

Lebanon 24
02-07-2021 | 08:00
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مازحت النجمة أنغام جمهورها في حفلها الفني الضخم في دار الأوبرا، قائلةً: "الرجال دوماً يتهمون النساء بأننا لا نعرف ما نريده وتتبدل أحوالنا سريعاً، رغم أنهم أصلاً مجانين، كل يوم بحال، فتعالوا نضايقهم شوية".

وأضافت: "كلنا بحالات إحنا شوية مجانين وهما شوية مجانين".

وعلّق أحد الحضور على كلام الفنانة المصرية بوصفها "ست العاقلين"، فأجابته بطريقته العفوية: "عشان أنت ما تعرفنيش"، وأشارت إلى المايسترو هاني فرحات قائلة: "هو ده اللي عارف وشاف 30 سنة جنان".

وقدّمت أنغام مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة خلال الحفل، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أدائها في ليلة طربية بامتياز.

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