إليكِ 3 سمات تميّز الزوج الأناني

الشخص الأناني هو الشخص المتمركز حول نفسه، أي الذي يشعر أن كل شيء يدور حوله، والذي يضع رغباته فوق كل شيء آخر ولو على حساب راحة الآخرين، والأنانية أيضاً تشمل الشعور بالاستحقاق، فالشخص الأناني يشعر بأنه يستحق المزيد من كل شيء، دون أن يقدم مقابل لما يحصل عليه.الزواج علاقة مشاركة، لذا فإن الارتباط بشخص أناني، معاناة كبيرة، لأن الزوج الأناني لا يعرف المشاركة، ولا يحاول بذل الجهد لتقديم أي شيء لشريكة حياته، إنه يفكر فقط في ما يريد أن يحصل عليه منها، والزوج الأناني له 3 سمات رئيسة تميّزه، يمكنكِ التعرف إليها من خلال السطور التالية.1- الزوج الأناني يتحدث عن نفسه طول الوقتالحديث عن النفس طوال الوقت يعني أن أفكار الشخص تتمركز حول نفسه، رغباته واحتياجاته فقط، دون الالتفات إلى احتياجات الآخرين، لذا تلاحظين أن الزوج الأناني يتحدث طول الوقت عن نفسه، ويستخدم ضمير "أنا" في معظم حديثه.2- الزوج الأناني يتمحور حول ذاتهتفكير الشخص الأناني يتمحور حول ذاته، بمعنى أنه يفكر في الجانب الذي يخصه فقط من الأشياء دون أي اعتبارات أخرى، على سبيل المثال فإن المجهود الذي تبذلينه من أجل أسرتكما، يرى هو منه الجزء الذي يؤثر عليه، مثل شعورك بالإرهاق ما يترتب عليه نقص معدل العلاقة الحميمة، وبالتالي تتأثر حالته المزاجية، وبنفس النمط يتجاهل الزوج الأناني كل التفاصيل التي لا تؤثر عليه مهما كانت مهمة، ويركز فقط على ما يؤثر عليه مهما كان هامشياً.3- الزوج الأناني لا يبالي بمقابل رغباتهالزوج الأناني يضع رغباته على قمة الأولويات، ولا يبالي بمقابل تحقيق رغباته، حتى لو كان المقابل هو التأثير السلبي على شريكة حياته أو أسرته بالكامل، فإذا كان يرغب في اقتناء غرض ثمين، لن يبالي بالخطر المالي الذي ستتعرض له أسرته مقابل حصوله على ما يريد، إنه لا يقبل حتى بالحلول الوسط من أجل راحة وأمان أفراد أسرته، هو لا يرى إلا رغباته فقط.