المرأة

ما مدى خطورة غسل الشعر بشكل يومي؟

Lebanon 24
03-07-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-839280-637609207346590683.jpg
Doc-P-839280-637609207346590683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشير بعض خبراء العناية بالشعر إلى ضرورة عدم غسل الشعر بشكل يومي، ولكن ما مدى خطورة هذه الخطوة؟ وما هي الأضرار التي يمكن أن تُلحقها بالشعر؟

تُظهر مجموعة من الاختبارات أن تبنّي عادة غسل الشعر بشكل يومي تُدخله في حلقة مفرغة جاعلةً منه دهنياً حتى لو لم يكن كذلك في الأصل. ولكن الآراء ليست جامعة في هذا المجال نظراً للاختلاف في نوعية الشعر، الظروف المناخيّة، وأسلوب الحياة المعتمد.

يعتبر بعض خبراء العناية بالشعر أن هذه العادة ليست سيئة بالمطلق، نظراً لارتباط الوضع بنوعية الشعر ونوع الشامبو المستخدم. ويُشير خبراء آخرون إلى أنه يمكن غسل الشعر بشكل يومي مهما كان نوعه بشرط عدم معاملته بقسوة وتعريضه للفرك بقوة. ولكنهم يُجمعون على مجموعة من المسلّمات في هذا المجال أبرزها اختيار تركيبة الشامبو التي تتناسب مع وتيرة استعماله. وعلى الشامبو الذي يُستعمل للغسل المتكرر أن يحتوي على قاعدة منظّفة ناعمة والقليل من العناصر المغذية على أن يتمّ الابتعاد في هذا المجال عن مكوّنات مثل الكيراتين وزبدة الشيّا التي تتمتع بخصائص دهنيّة.


لمعرفة الوتيرة المناسبة لغسل الشعر، يُجمع الخبراء على أنه يجب مراقبة نسبة الإفرازات الزهميّة في فروة الرأس. فالشعر الدهني يتحمّل الغسل المتكرر أكثر من الشعر الجاف، أما الشعر الملوّن فيحتاج إلى استعمال شامبو مُعزّز للونه على الأقل مرة أسبوعياً.

- خطوات عناية أساسيّة:
تبقى المشكلة الأساسية برأي الخبراء ليس في الغسل المتكرر للشعر ولكن في عدم غسله بالشكل المناسب. وهم يوصون في هذا المجال بضرورة تسريح الشعر جيداً قبل غسله لفكّ تشابكه، على أن تتمّ الاستعانة بكميّة صغيرة فقط من الشامبو بعد خلطها بالماء وتطبيق الخليط على الجذور ثم فركه بنعومة للحصول على رغوة. يتمّ بعد ذلك فرك خصلات الشعر وشطفها جيداً بالماء الفاتر أولاً ثم بالماء البارد.

غسل الشعر ليس ممنوعاً بشكل يومي، ولكن في هذه الحالة يجب أن تكون فترة الغسل سريعة ولا يليها بشكل يومي استعمال المجفف الكهربائي أو مملّس الشعر كونها تلحق أذىً كبيراً بألياف الشعر.

- نصائح ضروريّة:
تساهم بعض الحيل في التخفيف من الأذى الذي قد يلحق بالشعر جراء الغسل المتكرر:
• عند غسل الشعر بشكل متكرر، يمكن تجاهل خطوة تكرار استعمال الشامبو، إذ يمكن الاكتفاء باستعماله مرة واحدة وشطف الشعر جيداً بعد هذه الخطوة للحصول على شعر نظيف.
• اعكسي خطوات غسل شعركِ بأن تبدئي بترطيبه بالماء ثمّ تطبيق البلسم عليه وشطفه قبل تطبيق الشامبو. فمن شأن هذه الخطوة أن تحمي الشعر من المكوّنات القاسية الموجودة في الشامبو.
• عاملي شعركِ برفق خاصةً عندما تعملين على تسريحه بعد تطبيق البلسم عليه، فتمشيط الشعر المبلل قد يتسبب في تلف أليافه وتقصّف أطرافه. واحرصي في هذه الحالة على استعمال مشط واسع الأسنان بعد تطبيق البلسم من الجزء الأوسط للشعر وصولاً حتى الأطراف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-07-03
14:00 | 2021-07-03
11:00 | 2021-07-03
08:42 | 2021-07-03
05:00 | 2021-07-03
03:13 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website