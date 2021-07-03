لن تصدقي ما تفعله شرائح البصل داخل الجوارب قبل النوم

كانت الجدات في الماضي ينصحن بوضع شرائح البصل داخل الجوارب، ودائماً ما كان يتم أخذ هذه النصائح على محمل الهزل، ولكن في الحقيقة فقد ثبت علمياً أن شرائح البصل في الجوارب لها فوائد كثيرة.كما وفي إنجلترا، خلال فترة جائحة الطاعون، كانوا يقطعون البصل ويتركونه في الغرف لتنقية الهواء، ولمساعدتهم على عدم التعرّض للعدوى مرة أخرى أو الإصابة بالإنفلونزا؛ من خلال تقوية جهاز المناعة لديهم.الدكتورة ساندرا نبيل لوقا، الحاصلة على دكتوراه في الطب البديل وماجستير في الطب الصيني من جامعة الجاجيانغ للطب الصيني، تحدثنا عن أهمية وضع شرائح البصل في الجوارب قبل النوم:تقول الدكتورة ساندرا بداية: "حسب نظريات الطب الصيني البديل، فإنك عندما تضعين البصل داخل جواربك أثناء النوم، فإنه سيعمل على تنظيف دمك ويفسح المجال لمسارات الطاقة. والطاقة لها مسارات عدة في الجسم، منها: منطقة منتصف عظام الحوض، منطقة السرة، منطقة أعلى البطن، منطقة منتصف عظمة القص، منطقة الرقبة، منطقة الجبهة، منطقة فوق الرأس، وهذه المسارات تتحكم في الكثير من وظائف الجسم. فإذا كنتِ تعتقدين أن لديك أعصاباً وجهازاً عصبياً، فيجب أن تصدقي أنَّ لديك خطوطاً للطول أيضاً تؤثر في مسارات الطاقة في الجسم".وتؤكد د. ساندرا أنَّ الطب الصيني البديل درس الممرات الكهربائية التي تقع عند القدمين، والتي تسمى ميريديان، وهي تسمح للقدمين بالتفاعل مباشرة مع الأعضاء الداخلية الحيوية في الجسم.وتقول إنَّ كثيراً من الناس لا يعتقدون أن خط الزوال يقع في نهاية الجسم أو في أسفل القدمين. لكن الطب الصيني يقول إنه مرتبط بالجهاز العصبي.القدم تحتوي على النهايات العصبية المختلفة المرتبطة بمختلف أعضاء الجسموتتابع د. ساندرا قائلة: "يحتوي الجزء السفلي من القدم على العديد من النهايات العصبية المختلفة، فما يقرب من 7000 خط من خطوط الطول ترتبط مباشرة بأعضاء مختلفة داخل الجسم، هذه الخطوط تمثل دوائر كهربائية قوية جداً داخل الجسم، وغالباً ما تكون خاملة؛ لأننا نرتدي أحذية".نصيحة ثمينة: امشي حافية القدمينلتحرير خطوط الطول، يعمد الكثيرون لإجراء الوخز بالإبر أو للمشي من دون أحذية، وذلك لتنشيط خطوط الطول أو الأعصاب بأي شكل من الأشكال أو تحفيزها في الجزء السفلي من القدمين، وكذلك لتثبيط مجال الأيونات السالبة للأرض.ضعي شرائح البصل في جواربك قبل النومترى د. ساندرا أنّ إحدى أروع الطرق لفتح المسارات الكهربائية (خطوط الطول) وللمساعدة على تنقية الأعضاء الداخلية دون القيام بأي تغيير في نظامك الغذائي، هو تقطيع البصل أو الثوم ووضعهما في الجوارب أثناء النوم.تابعي المزيد: لجميع مرضى القلب.. دراسات تشدد على صحة الفم!فوائد تقطيع البصل ووضعه في الجوارب أثناء النوم- البصل عند وضعه على الجلد يقتل الجراثيم والبكتيريا ومسببات الأمراض: البصل، (كما الثوم)، لهما فوائد قوية مضادّة للبكتيريا ومضادّة للفيروسات، ويساعدان على دعم الجهاز المناعي.- يحتوي البصل على حمض الفوسفوريك (مادة من البصل تجعلك تبكين عند تقطيعه) والتي تدخل إلى مجرى الدم، مما يساعد على تنقية الدم وقتل أي بكتيريا أو جراثيم، ويتم امتصاصه عبر الجلد.- يقي من الإصابة بالإنفلونزا.- تنقية الهواء: هذه الحجرة الصغيرة التي ستصنعينها من البصل ذي الرائحة الكريهة حول قدميك ستنقي هواء الحجرة وتحافظ على رائحة قدمك أفضل، فهي تمتص السموم والمواد الكيميائية الضارّة وتسحبها من قدميك أثناء النوم.نصائح لوضع شرائح البصل داخل الجورب قبل النوم- الخطوة الأولى: عمل شرائح من البصل العضوي (أحمر أو أبيض). استخدمي البصل العضوي؛ لأنه سيكون خالياً من المبيدات الحشرية، والمواد الكيميائية الأخرى التي لا تريدينها أن تختبئ في قدميك وتدخل مجرى الدم طوال الليل.- الخطوة الثانية: ضعيه داخل جورب قدمك بالأسفل أثناء نومك. ستحتاجين فقط إلى تقطيع البصل إلى شرائح مسطحة، بحيث يمكن وضعها على الجزء السفلي من قدمك بالكامل أثناء النوم. وخلال الليل، ستعمل قوى الشفاء الطبيعية للبصل عبر الجلد، على تنقية دمك وقتل البكتيريا والجراثيم، وكذلك امتصاص السموم، كما ستساعد أيضاً على تنقية الهواء في غرفتك.