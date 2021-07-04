المرأة

تعرّفوا إلى "مريم" ابنة فيرا يمين.. هل تشبهها؟ (صور)

Lebanon 24
04-07-2021 | 08:00
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نشرت عضو المكتب السياسي في "تيار المردة" فيرا يمين صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام برفقة ابنتها "مريم" معايدة إياها بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ أيام.

 

وقد لاحظ المتابعون شبها كبيرا بين فيرا وابنتها.

 

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ومريم ترافق والدتها في مناسبات عدة.

 

 
 
 
 

يُذكر ان لفيرا يمين ابن أيضا يُدعى "جون".

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يمين بدأت العمل كأصغر إعلامية في لبنان والشرق الأوسط وربما في العالم منذ أن كان عمرها 12 سنة. حيث عملت في اذاعة "لبنان الحر الموحد" كمعدة ومقدمة لبرامج ثقافية وسياسية وفي تلفزيون "إهدن" وفي تلفزيون "طرابلس".

 

هي حائزة على جوائز عدة في حقوق المرأة والتربية. وحازت أيضا على لقب المرأة الأقوى عام 2007 بحسب موقع "ليبانون لينك الإلكتروني".

 

لقبها الكثيرون بـ "سيدة الكلام" والمرأة الرصينة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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