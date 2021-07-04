مذيعة طقس الـ LBCI تلفت الأنظار بإطلالة رياضية من داخل الجيم (صور)

نشرت مذيعة الطقس في الـ LBCI واللوتو اللبناني صورة لها عبر خاصية "الستوريز" عبر انستغرام ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس رياضية داخل الجيم.

وزينة تعتني كثيراً بشكلها، ورغم انها أم لابنة تتمتع بقوام ممشوق وتحافظ عليه من خلال ممارسة الرياضة والأكل الصحي.

وكانت زينة نشرت أيضا عبر انستغرام صورا من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً ظهرت فيها بفستان أبيض وأسود من دون أكمام.

وبدت زينة كالعادة جميلة وساحرة، وأشاد المتابعون بإطلالتها.