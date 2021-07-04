المرأة

مذيعة طقس الـ LBCI تلفت الأنظار بإطلالة رياضية من داخل الجيم (صور)

Lebanon 24
04-07-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-839467-637609877445162298.PNG
Doc-P-839467-637609877445162298.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت مذيعة الطقس في الـ LBCI واللوتو اللبناني صورة لها عبر خاصية "الستوريز" عبر انستغرام ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس رياضية داخل الجيم.

 
 

وزينة تعتني كثيراً بشكلها، ورغم انها أم لابنة تتمتع بقوام ممشوق وتحافظ عليه من خلال ممارسة الرياضة والأكل الصحي.

 

وكانت زينة نشرت أيضا عبر انستغرام صورا من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً ظهرت فيها بفستان أبيض وأسود من دون أكمام.

 

 
 

وبدت زينة كالعادة جميلة وساحرة، وأشاد المتابعون بإطلالتها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2021-07-04
16:00 | 2021-07-03
14:00 | 2021-07-03
11:00 | 2021-07-03
08:42 | 2021-07-03
08:00 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website