المرأة

هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنها.. تعرفوا إلى زوجها وابنتها (صور)

Lebanon 24
04-07-2021 | 04:00
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نشرت مقدمة البرامج هيلدا خليفة صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لتخرج ابنها "شون" من المدرسة.

 

وظهرت هيلدا رائعة بفستان طويل مزركش، وظهر في الصور أيضا زوجها وابنتها سيينا.

A post shared by hilda khalife (@hildakhalife)


 
 

وتزوجت هيلدا عام 2001 من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر ورزقت منه بطفلين إبنها البكر شون عام 2003 وإبنتها الصغرى سيينا عام 2006.

 

وبدأت هيلدا مسيرتها في عالم التلفزيون كمذيعة ربط فقرات على شاشة الـ LBCI ومن ثم قدمت عددا من البرامج كان أشهرها برنامج المواهب "ستار أكاديمي".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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