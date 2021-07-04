مجوهرات مطعمة بأحجار كريمة.. أحلام تتألق بإطلالة راقية ومختلفة (صور)

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في جلسة تصوير جديدة بفستان راقٍ باللون البني المائل إلى درجة خفيفة من الكاكي، وأضفت إلى إطلالتها الكثير من الحيوية من خلال تنسيق المجوهرات الذهبية المطعمة بالأحجار الكريمة الخضراء.

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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)





وجاءت مجموعة الصور ضمن ترويج أحلام لأغنية "تمرد" من كلمات الأول وألحان عبدالله البدر، والتي أطلقتها ضمن ألبومها الأخير "فدوة عيونك" الذي حقّق نجاحاً باهراً فنياً وجماهيرياً.

واستخدمت أحلام الشامسي كلمات الأغنية في تعليقها على منشورها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" إذ قالت: "تمرد قلبي بحبك.. كسر حاجز.. كسر قانون.. كسر كل الظروف اللي تفرق بينك وبيني.. اجي متولع بحبك.. اجي عاقل.. اجي مجنون.. اجي هالك.. اجي ميت.. واجي ابغاك تحييني.. تفضل جاوب العالم حبيبي مين انت تكون.. وعلمهم بـ انك "حلم" تحقق بس بيديني.. ولكن .. مايطول الا حبيبك يانظر عيني.. ابيك.. وباخذك منهم.. و احبك والبشر يبطون.. ويبطي من سعى وده اخليك وتخليني.. بحارب كل هالدنيا.. بحارب كل هذا الكون.. وانا فايز.. بعون الله.. وانا اللي باخذك فيني".