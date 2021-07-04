كيف تختارين الماسك المناسب لنوع شعرك؟ اليك بعض النصائح

تعد الماسكات بمثابة سر الصحة والجمال للشعر بشرط استخدام الماسك المناسب لطبيعة الشعر وتطبيقه بشكل سليم.وأوضحت مجلة "Instyle" أن ميزة الماسك تتمثل في أن مواده الفعالة تتوغل داخل جذور الشعر، ومن ثم تعمل على تقوية بنيته وتحميه من الأضرار المتمثلة في التقصف والتساقط.وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن كل نوع شعر له طبيعته الخاصة، ومن ثم يحتاج إلى ماسك خاص ليلبي احتياجاته، فعلى سبيل المثال يحتاج الشعر المجهد بشدة والجاف إلى ماسك غني بالمواد الفعالة، التي تعمل على إصلاحه وترطيبه.ومن هذه المواد الفعالة الألو فيرا، التي تساعد على تهدئة فروة الرأس، وزيت الأرجان، الذي يعمل على تغذية الشعر، وزيت الجوجوبا، الذي يساعد على تجدد الخلايا، بينما تعمل زبدة الشيا وزيت اللوز وزيت الأفوكادو على ترطيب الشعر.ويحتاج الشعر الدهني إلى ماسك يحتوي على مادة فعالة تعمل على امتصاص الدهون الزائدة دون أن تتسبب في جفافه مثل غبار الحمم البركانية (اللافا).ويحتاج الشعر الخفيف إلى ماسك يحتوي على فيتامين B5، والذي يساعد على تكثيف، بينما يحتاج الشعر المصبوغ إلى ماسك يحتوي على مادة فعالة تعمل على تقوية بنية الشعر مثل جلوكونات الزنك أو الأحماض الأمينية.خطوات تطبيق الماسكوللحصول على النتائج المرجوة، ينبغي اتباع الخطوات التالية:- اغسلي شعرك أولاً بواسطة شامبو لطيف، ثم جففيه جيداً بواسطة منشفة- ضعي كمية قليلة من الماسك على الشعر الرطب- قومي بلف منشفة حول الرأس لكي تؤتي المواد الفعالة ثمارها على أكمل وجه. وفي الغالب يتم ترك الماسك على الشعر لمدة تتراوح بين 5 دقائق ونصف ساعة- في الخطوة الأخيرة اشطفي الشعر بماء فاتر