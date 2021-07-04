الكولاجين.. مصادر رئيسية وبديلة

لا يخفى على أحد أن عدداً قليلاً من أسرار الجمال في هوليوود يتعلق بالإبر والجراحات، لكن في الآونة الأخيرة مدح العديد من المشاهير فضائل الكولاجين، وبدت بشرتهم طفولية ونضرة.على سبيل المثال، الممثلة جينيفر أنيستون تحب الكولاجين لدرجة أنها أصبحت سفيرة لـ «فايتال بروتين»، الشركة الأميركية التي تنتج مجموعة واسعة من مكمّلات الكولاجين، ولها نتائج سريرية جادة.مادة الكولاجين إحدى الركائز الأساسية لبشرة صحية حرفياً، لأنها تعمل مثل الرافعات وتقوّم الترهلات، وهي مهمة لصحة المفاصل والأربطة والقرنيات والشعر والأظافر، وترمم خط الفك المترهل وتخفف آلام المفاصل التي تظهر بسبب استنفاد مستويات الكولاجين من الجسم.وبمجرد أن نصل إلى منتصف العشرينيات من العمر، وبحلول الخمسينيات، نكون قد فقدنا بشكل عام ثلث الكولاجين في الجسم، لكن هناك الكثير من الطرق لتعزيزه.كيف أحصل عليه؟في الواقع يمكنك تطبيقه موضعياً على الجلد والجفون والشفاه، فهناك الكثير من المنتجات التي تشجع البشرة غنية به، مثل كريم العيون Forever Young Eye Cream من Alexandra Soveral. وهناك الكثير من الأطعمة الغنية بالكولاجين، منها:1. الأسماك الزيتية2. البيض3. التوت4. أي مصادر وفيرة أخرى لفيتامين سي5. الخضروات الحمراء والصفراء والثوممصادر أخرىيمكن أن يؤدي تدليك الوجه والصيام المتقطع أيضاً إلى تعزيز إنتاج الجسم للكولاجين، وفي الوقت نفسه، فإن الصناعة مليئة بمكملات الكولاجين والمبيضات (لإضافتها إلى القهوة)، وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للكولاجين، هي الأبقار والأسماك البحرية والنباتات، وتعتبر الأبقار الأكثر فاعلية.ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن الكولاجين من المصادر البحرية يمكن أن يكون له تأثيرات مفيدة بشكل كبير على التجاعيد وقوة الشعر والأظافر وحتى السيلوليت.أفضل منتجات التجميل بالكولاجينتوصي الدكتورة صوفي شوتر خبيرة التجميل الرائدة في المملكة المتحدة باستخدام الكولاجين البحري عالي القوة من Zenii Skin Fusion الذي يوفر أيضاً حمض الهيالورونيك والمغنيسيوم ومجموعة كبيرة من الفيتامينات.ووفقاً لصحيفة التليغراف البريطانية، يوفر كل ما تحتاجه البشرة لإنتاج الكولاجين الخاص بها.كذلك، أشار الصيدلي شابير دايا الشريك المؤسس لشركة فيكتوريا هيليث إلى أن الكولاجين البحري الليبوزوكي Yourzooki يضمن وصول المكونات إلى المناطق المستهدفة دون أن تتلفها أحماض المعدة، بالإضافة إلى مساحيق Dose & Co وكبسولات Ingenious Beauty لمدة 60 يوماً، وهي واحدة من أكثر المكملات فعالية في السوق، حيث أبلغ %98 من المستخدمين في تجربة إكلينيكية عن تحسن البشرة وتقليل التجاعيد بعد تناول مساحيق الكولاجين القابلة للهضم، بما في ذلك مسحوق البروتينات الحيوية، لمدة شهرين، في عصير التوت وحليب الشوفان.